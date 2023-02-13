Расследования

«Ущерб возместил, но вину не признает»: под Волгоградом подрядчика благоустройства парка судят за мошенничество

Расследования 13.02.2023 11:49
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13.02.2023 11:49



До 6 лет лишения свободы за мошенничество грозит директору подрядной организации, которая благоустраивала парк в селе Заплавное Волгоградской области.
Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 38-летний руководитель коммерческой организации обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения).
В ходе надзорной проверки выяснилось, что подрядчик выполнил не все работы, которые были предусмотрены контрактом, однако деньги получил в полном объеме. 
По данным следствия, работы в селе Заплавное проводились в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Администрация Заплавненского сельского поселения Ленинского муниципального района заключила с фирмой обвиняемого муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству парка. Стоимость работ по контракту превысила 3,3 миллиона рублей.
- Однако в ходе надзорной проверки выявлено, что работы выполнены не в полном объеме: более чем на 150 м² меньше установлено тротуарной плитки, вместо 8 фактически установлено 4 мемориальных стенда. Стоимость оплаченных, но не выполненных работы превысила 300 тысяч рублей, - сообщила Черединина.
По ее словам, фигурант уголовного дела полностью возместил причиненный бюджету ущерб, но вину в содеянном не признает.
Расследование уголовного дела проводил следственный отдел ОМВД России по Ленинскому району Волгоградской области. Приговор директору подрядной организации вынесет Ленинский районный суд.
По данным системы СПАРК, контракт на благоустройство территории по адресу: ул. Совхозная, 21 в селе Заплавное был заключен в июле 2019 года с ООО «ЖКХГАРАНТ». Стоимость работ составила 3 333 333 рубля. Эта фирма зарегистрирована в городе Серафимович Волгоградской области. С 27 декабря 2018 года директором организации является Дмитрий Колесихин. Он также владеет 100% долей этой компании.
Фото из архива ИА «Высота 102»

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