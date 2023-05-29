Спорт

Волгоградские гандболистки закончили чемпионат России на шестом месте

Спорт 29.05.2023 22:08
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29.05.2023 22:08


«Динамо-Синара» сегодня, 29 мая, на выезде уступило краснодарской «Кубани» 20:29 во втором матче в серии за пятое место суперлиги. Таким образом, волгоградки заняли шестую позицию в российском чемпионате по итогам нынешнего сезона.
Проиграв несколько дней назад в первой домашней игре своим соперницам 23:28, подопечные  Олега Кулешова должны были отыграть разницу в пять голов, чтобы рассчитывать на успех по результатам двухматчевого противостояния.  К тому же  наставник «Синары» остался недоволен игрой своих гандболисток в прошлом матче в Волгограде.  А болельщики «Динамо» надеялись, что в Краснодаре спортсменки покажут более качественную игру.
То, что и сегодня будет непросто, гостьям  стало понятно уже в самом дебюте встречи, когда кубанки открыли счёт.  Вскоре Арина Безбабных заработала пенальти, который успешно исполнила Елизавета Дудкина. Затем в течение одной минуты  точные броски Екатерины Долматовой дважды выводили «Синару» вперёд.  Однако всё же хозяйки достаточно быстро захватили лидерство и заставили динамовок быть в роли догоняющих всю первую половину матча.  Бело-голубым несколько раз удалось реализовать свое большинство. В частности, результативными действиями отметились Олеся Горячева, Варвара Семина и Софья Васильева. Тем не менее, краснодарский коллектив достаточно эффективно забивал имеющиеся моменты в атаке. Это даже позволило им за полторы минуты до перерыва получить преимущество в три мяча.  Однако Долматова успела в самом конце тайма поразить ворота «Кубани».  В раздевалку клубы ушли при счёте 13:11 в пользу жёлто-зелёных.
К сожалению, вторая половина встречи бело-голубым явно не удалась.  Волгоградки оказывали достойное сопротивление в первую десятиминутку. На большее наших гандболисток сегодня уже не хватило.
Ближе к середине второго тайма поймавшая кураж краснодарская команда достаточно быстро убежала в отрыв на 5 голов.  Игроки «Синары» периодически теряли мяч на чужой половине площадки, а свои атаки не смогли привести к стабильно заброшенным мячам. В некоторых моментах успешно играли голкиперы «Кубани».
Когда интрига о победителе данного противостояния сошла практически на нет, динамовкам осталось достойно завершить неудачный матч, а вместе с ним и тяжелый,  но весьма продуктивный сезон. В заключительном игровом отрезке Варвара Семина и Алина Загороднева отличились по два раза. 29:20 итоговая победа «Кубани», которая по праву завоевала пятое место. А «Динамо», как было уже сказано выше, завершило чемпионат на строчку ниже. Волгоградки выглядели уставшими  и расстроенными.
Но, несмотря на поражение в битве с краснодарками, молодая волгоградская команда под руководством Олега Кулешова может занести этот сезон в актив.  Получив полезный опыт ярких побед и обидных неудач, теперь бело-голубые отправляются на заслуженный отдых, чтобы  набраться сил перед стартом следующего чемпионата, в котором болельщикам, игрокам, тренерам и руководству «Синары» явно захочется улучшить результат нынешнего сезона.
Иван Тюгаев
Фото "Динамо-Синара" VK.com

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