Волгоградские гандболистки закончили чемпионат России на шестом месте





«Динамо-Синара» сегодня, 29 мая, на выезде уступило краснодарской «Кубани» 20:29 во втором матче в серии за пятое место суперлиги. Таким образом, волгоградки заняли шестую позицию в российском чемпионате по итогам нынешнего сезона. «Динамо-Синара» сегодня, 29 мая, на выезде уступило краснодарской «Кубани» 20:29 во втором матче в серии за пятое место суперлиги. Таким образом, волгоградки заняли шестую позицию в российском чемпионате по итогам нынешнего сезона.

Проиграв несколько дней назад в первой домашней игре своим соперницам 23:28, подопечные Олега Кулешова должны были отыграть разницу в пять голов, чтобы рассчитывать на успех по результатам двухматчевого противостояния. К тому же наставник «Синары» остался недоволен игрой своих гандболисток в прошлом матче в Волгограде. А болельщики «Динамо» надеялись, что в Краснодаре спортсменки покажут более качественную игру.То, что и сегодня будет непросто, гостьям стало понятно уже в самом дебюте встречи, когда кубанки открыли счёт. Вскоре Арина Безбабных заработала пенальти, который успешно исполнила Елизавета Дудкина. Затем в течение одной минуты точные броски Екатерины Долматовой дважды выводили «Синару» вперёд. Однако всё же хозяйки достаточно быстро захватили лидерство и заставили динамовок быть в роли догоняющих всю первую половину матча. Бело-голубым несколько раз удалось реализовать свое большинство. В частности, результативными действиями отметились Олеся Горячева, Варвара Семина и Софья Васильева. Тем не менее, краснодарский коллектив достаточно эффективно забивал имеющиеся моменты в атаке. Это даже позволило им за полторы минуты до перерыва получить преимущество в три мяча. Однако Долматова успела в самом конце тайма поразить ворота «Кубани». В раздевалку клубы ушли при счёте 13:11 в пользу жёлто-зелёных.К сожалению, вторая половина встречи бело-голубым явно не удалась. Волгоградки оказывали достойное сопротивление в первую десятиминутку. На большее наших гандболисток сегодня уже не хватило.Ближе к середине второго тайма поймавшая кураж краснодарская команда достаточно быстро убежала в отрыв на 5 голов. Игроки «Синары» периодически теряли мяч на чужой половине площадки, а свои атаки не смогли привести к стабильно заброшенным мячам. В некоторых моментах успешно играли голкиперы «Кубани».Когда интрига о победителе данного противостояния сошла практически на нет, динамовкам осталось достойно завершить неудачный матч, а вместе с ним и тяжелый, но весьма продуктивный сезон. В заключительном игровом отрезке Варвара Семина и Алина Загороднева отличились по два раза. 29:20 итоговая победа «Кубани», которая по праву завоевала пятое место. А «Динамо», как было уже сказано выше, завершило чемпионат на строчку ниже. Волгоградки выглядели уставшими и расстроенными.Но, несмотря на поражение в битве с краснодарками, молодая волгоградская команда под руководством Олега Кулешова может занести этот сезон в актив. Получив полезный опыт ярких побед и обидных неудач, теперь бело-голубые отправляются на заслуженный отдых, чтобы набраться сил перед стартом следующего чемпионата, в котором болельщикам, игрокам, тренерам и руководству «Синары» явно захочется улучшить результат нынешнего сезона.