Расследования

Под Волгоградом 23-летний любовник искромсал ножом 49-летнюю женщину

Расследования 29.05.2023 13:50
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29.05.2023 13:50


В городе Волжском Волгоградской области 49-летняя найдена мертвой в собственной квартире. По информации официального представителя СУ СК России по региону Дарья Буянова, по подозрению в убийстве волжанки задержан ее 23-летний сожитель. По версии следствия, молодой мужчина нанес своей возлюбленной более 30 ударов ножом, после чего забрал ее украшения и телефон и скрылся. 

Тело изрезанной женщины обнаружила в жилище ее дочь. Как сообщила Буянова, зверское преступление было совершено 28 мая. 

– По предварительным данным, накануне одной из квартир дома № 14А по улице Кирова между фигурантом уголовного дела и его 49-летней сожительницей произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый ножом нанес многочисленные удары женщине, от которых она скончалась на месте, – сообщила представитель регионального СУ СКР. – Место нахождения злоумышленника было оперативно установлено, он задержан в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ. 

Уголовное дело в отношении 23-летнего волжанина возбуждено по  ч.1 ст.105 УК РФ – убийство. По ходатайству следователей в ближайшее время подозреваемый в убийстве будет заключен под стражу. Следователи собирают доказательства его вины. 

В июне 2022 года молодой любовник забил до смерти 41-летнюю жительницу Волгограда. 

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