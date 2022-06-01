Расследования

«Сестра обнаружила в тяжелом состоянии»: молодой любовник до смерти забил 41-летнюю волгоградку

Расследования 01.06.2022 18:14
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01.06.2022 18:14


В Волгограде возбуждено уголовное дело по факту гибели 41-летней женщины. Как стало известно ИА "Высота 102", в ночь на 1 июня волгоградка скончалась по пути в больницу. По предварительным данным, смерть наступила в результате побоев, нанесенных ей сожителем. 

– Установлено, что в ночь на 1 июня жительница Волгограда совместно с сожителем 1994 года рождения распивала спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина избил пострадавшую, – сообщила информагентству официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – После этого он позвонил сестре сожительницы и предложил приехать и забрать родственницу. 

Оказавшись в квартире, сестра волгоградки обнаружила ее в тяжелом состоянии. По сведениям СУ СК России по Волгоградской области, спасти ее не удалось – пострадавшая скончалась по дороге в больницу. 

– Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вредя здоровью, повлекшем смерть пострадавшего, – сообщила Дарья Буянова информагентству. – Устанавливаются обстоятельства преступления. 

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