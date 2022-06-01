В Волгограде возбуждено уголовное дело по факту гибели 41-летней женщины. Как стало известно ИА "Высота 102", в ночь на 1 июня волгоградка скончалась по пути в больницу. По предварительным данным, смерть наступила в результате побоев, нанесенных ей сожителем.

– Установлено, что в ночь на 1 июня жительница Волгограда совместно с сожителем 1994 года рождения распивала спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина избил пострадавшую, – сообщила информагентству официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – После этого он позвонил сестре сожительницы и предложил приехать и забрать родственницу.

Оказавшись в квартире, сестра волгоградки обнаружила ее в тяжелом состоянии. По сведениям СУ СК России по Волгоградской области, спасти ее не удалось – пострадавшая скончалась по дороге в больницу.

– Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вредя здоровью, повлекшем смерть пострадавшего, – сообщила Дарья Буянова информагентству. – Устанавливаются обстоятельства преступления.