прибыл в компании знакомых в торговый центр на Ходынском бульваре, где неожиданно скончался. Кроме того, еще один 20-летний мужчина, которой также находился в этой компании, потерял сознание и был госпитализирован.

22-летний житель Волгоградской области умер накануне в торговом центре «Авиапарк» в Москве. Как сообщили V102.RU в прокуратуре Москвы, днем молодой человек