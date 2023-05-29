Происшествия 29.05.2023 08:16
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29.05.2023 08:16
22-летний житель Волгоградской области умер накануне в торговом центре «Авиапарк» в Москве. Как сообщили V102.RU в прокуратуре Москвы, днем молодой человек прибыл в компании знакомых в торговый центр на Ходынском бульваре, где неожиданно скончался. Кроме того, еще один 20-летний мужчина, которой также находился в этой компании, потерял сознание и был госпитализирован.
Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, пояснили в надзорном органе.
Между тем, в комментариях на паблике ДТП и ЧП/Москва и Московская область онлайн к этой новости читатели сообщают, что умерший – это Данила Горбатиков из Камышина. Госпитализирован также его товарищ из этого города – Дмитрий Шарков. Указывается, что молодые люди – бывшие футболисты, которые играли за любительскую команду Камышина, а потом переехали в Москву, где учились и работали.
Скриншот видео ДТП и ЧП/Москва и МО VK.com
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