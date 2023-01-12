В Волгограде УК изобрела новую услугу – горячий потолок

Последствия коммунального ЧП всю ночь устраняла семья волгоградцев из поселка Нижний Тракторный Волгограда. Как рассказала ИА «Высота 102» жительница квартиры №7 дома №8 по ул. Ушакова Наталья, накануне рядом с их домом работала бригада концессий теплоснабжения, устраняя порыв на трубопроводе.

– Когда концессии закончили свою работу, в дом пришли слесари УК «Жемчужина», чтобы наладить отопление, – пояснила волгоградка. – Рабочие открыли чердак и стали настраивать оборудование. Но, не выключив кран с горячей водой, все бросили и ушли в другой подъезд.

В это время, по словам Натальи, кипяток стал заливать пол чердака, а потом скапливаться в натяжном потолке в ее квартире на последнем, четвертом этаже.

– Это было очень страшно, – с содроганием вспоминает женщина. – У моей дочери была истерика, мы отпаивали друг друга успокоительным всю ночь. Мы боялись, что потолок прорвется и весь кипяток выльется нам на головы! Не говоря уже о том, что он мог залить проводку и наших соседей снизу!





Волгоградцам пришлось вызывать ночью мастера, который устанавливал им натяжной потолок.

– Спасибо, он приехал аж из Кировского района и спустил воду, – рассказывает Наталья. – Конечно, нам пришлось заплатить ему за его работу. Но от управляющей компании мы извинений не дождались, хотя нам был нанесен материальный и моральный ущерб. Мало того, один из слесарей, который устроил нам этот потоп, был накануне подшофе.

Корреспондент ИА «Высота 102» попытался выяснить в УК «Жемчужина» причину произошедшего, однако дозвониться до коммунальщиков не удалось. Как и накануне, во время подготовки публикации