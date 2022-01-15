В Волгограде в пятиэтажке рухнул балкон





Сегодня в Тракторозаводском районе Волгограда в многоквартирном доме рухнул балкон на втором этаже. Как сообщили ИА «Высота 102» жители дома №2 по улице Жолудева, он разрушался уже давно, однако коммунальщики игнорировали проблему.

Как сообщили волгоградцы, они неоднократно обращались в свою управляющую компанию ООО «Жемчужина» с просьбой отремонтировать обветшалые балконы, однако в УК никаких мер не принимали. «Единственное что они делали, это за два года несколько раз ограждали опасные места под балконами лентой», - рассказала жительница дома Наталья Блохина. «К счастью, на этот раз пронесло, и никто не пострадал», - констатировала девушка. Повезет ли прохожим в следующий раз, неизвестно.

Корреспондент ИА «Высота 102» пытался дозвониться до руководства ООО УК «Жемчужина», но никто так и не удосужился взять трубку.



