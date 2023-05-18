В Волгограде старое дерево рухнуло на лавочку с людьми: двое пострадали

Происшествия 18.05.2023 08:57
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18.05.2023 08:57
В Красноармейском районе Волгограда две женщины получили травмы во время мирных посиделок на лавочке около подъезда. Как рассказали V102.RU очевидцы, происшествие случилось 14 мая в поселке Сакко и Ванцетти.
- На лавочке около одного из подъездов дома №78 по ул. Морская сидели женщины и общались, когда вдруг на них рухнула огромная часть старого дерева, - рассказывают свидетели. – Женщины получили травмы, их увезла скорая помощь. У одной, как мы поняли, был перелом, у другой – ушибы и сотрясение головного мозга.
По словам горожан, после произошедшего к дому быстро приехали коммунальщики и опилили остальные ветки дерева. Возмущенные жители рассказали, что вокруг дома многие деревья находятся в аварийном состоянии. И представляют опасность для людей.
В комитете здравоохранения Волгоградкой области факт происшествия подтвердили.
- 48-летней и 61-летней женщинам оказана медицинская помощь, они направлены на амбулаторное лечение, - пояснили в ведомстве.
Дом №78 по ул. Морская в Красноармейском районе Волгограда обслуживает УК «Жемчужина». Корреспонденту V102.RU не удалось дозвониться до директора УК. Журналисту предложили «ловить» руководителя управляющей компании завтра.
Видео Подслушано. Волгоград. Красноармейский VK.com
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