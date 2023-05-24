«Динамо-Синара» примет в Волгограде 25 мая «Кубань»

Гандболистки «Динамо-Синары» завтра, 25 мая, проведут первый
из двух финальных матчей за 5-6 места в суперлиге против краснодарской «Кубани». Как
сообщает V102.RU, игра пройдёт в Волгограде в
СГЗ «Динамо». Начало в 18-30. Это будет
заключительный домашний поединок для бело-голубых в этом сезоне. Ответная
встреча состоится в Краснодаре 29 мая.
В регулярном чемпионате команды
финишировали в двух позициях друг от друга. Наши соперницы обосновались на 5-ом
месте, сумев набрать 39 очков за 36 туров. В свою очередь, подопечные
Олега Кулешова закончили регулярку на седьмой ступеньке в турнирной
таблице, имея в своём активе 28 баллов.
С такими статистическими данными
клубы подошли к плей-офф. В четвертьфинале «Синара» в
двух матчах уступила одному из главных фаворитов всего турнира - " Ростов-Дону" со счетом 25:32 и 24:32 соответственно.
Опустившись в утешительный раунд, динамовки показали, что умеют держать удар.
Там бело-голубые оба раза переиграли «Астраханочку - 30:26 и 25:24.
А кубанки после поражений от
тольяттинской «Лады» (27:33 и 23:31), которые означали
прекращение борьбы за медали, в первой стадии турнира за 5-8 места
оказались сильнее «Ставрополья» - 29:25 и 33:27.
В нынешнем чемпионате «Динамо и «Кубань» встречались
четырежды. В трёх поединках успех праздновали краснодарские
гандболистки и один раз выиграла «Синара».
Фото "Динамо-Синара"