Общество 24.05.2023 07:50
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24.05.2023 07:50
Состояние мальчика, которого накануне сбили на улице Рабоче-Крестьянской в Волгограде, остается тяжелым. Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, ребенка прооперировал, медпомощь ему оказывают в условиях реанимации.
Напомним, накануне в Ворошиловском районе Волгограда 37-летний водитель «Нивы» на полной скорости сбил 13-летнего школьника. Мальчик переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. А 37-летний водитель «Нивы», двигаясь в сторону Советского района, выехал на полосу встречного движения и проехал перекресток на запрещающий сигнал, совершив наезд на подростка.
ДТП попало на видео камеры видеонаблюдения.
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