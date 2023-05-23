Волгоградский кикбоксер Вячеслав Борщев нокаутировал китайца в США

Боец из Волгограда, кикбоксер Вячеслав Борщев, перебравшийся в США, и выступающий сейчас по правилам смешанных единоборств, одержал победу над китайцем казахского происхождения Махешатом Хайсаером на турнире UFC Vegas 73. Как сообщает V102.RU, наш земляк закончил выступление досрочно нокаутом.

— Борщев выиграл техническим нокаутом во втором раунде. При этом в первом раунде соперник попал россиянину пальцем в глаза, после чего Вячеславу пришлось брать паузу, — цитирует информагентство Championat.com.

Уточняется, что воспитанник волгоградской школы кикбоксинга за бой получил бонус в размере 50 тысяч долларов с формулировкой «за лучшее выступление на турнире». При этом, как отмечал сам спортсмен в интервью изданию «Спорт день за днем», соперник «вытащил из глаза [Вячеслава] целый кусок мяса». Боец «ничего не видел, если честно, но и на секунду не сомневался в победе».





Напомним, что 13 октября 2021 года стало известно о подписании Вячеславом Борщевым контракта с американской спортивной организацией UFC, проводящей бои по смешанным единоборствам по всему миру. В Волгоградской области талантливый спортсмен с 2011 года тренировался у заслуженного мастера спорта Дмитрия Соломина. Сам Борщев является чемпионом мира, мастером спорта международного класса по кикбоксингу, а также неоднократным победителем российских и международных соревнований по К-1.

Скриншот: UFC Russia / t.me