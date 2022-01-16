



Волгоградец Вячеслав Борщев одержал феерическую победу над соперником на турнире UFC on ESPN 32 в Лас-Вегасе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на инстаграм спортсмена, Вячеслав сразился с американцем Дакотой Бушем. Бой в легком весе был рассчитан на три раунда, но уже в первом раунде Борщев нокаутировал своего оппонента мощным ударом по печени. Таким образом, Вячеслав Борщев одержал шестую победу в своей профессиональной карьере и первую в UFC. За победу волгоградец получит 50 тысяч долларов.

Вячеслав родом из Красноармейского района Волгограда. Он работал инструктором в одной из спортивных школ города, в 2014 году закончил Волгоградскую академию МВД. Но в 2017 году он уехал с семьей в США, где продолжил заниматься смешанными единоборствами.Справка. UFC – это американская организация со штаб-квартирой в Лас-Вегасе, которая организовывает и проводит поединки бойцов по правилам ММА, в рамках турниров чемпионата мира.Фото инстаграм Вячеслава Борщева.