Спортсмены опробовали первый в Волгограде скалодромный комплекс









Сегодня, 21 мая, на территории стадиона «Волгоград Арена» открылся первый в городе скалодромный комплекс, сообщает V102.RU. По информации администрации региона, новое спортивное сооружение уже испытали взрослые скалолазы, а также мальчики и девочки в возрасте от 5 до 9 лет, подростки в возрасте от 10 до 15 лет во время спортивного фестиваля.













Комплекс скалодромов состоит из стендов для проведения соревнований всероссийского уровня по спортивному скалолазанию в дисциплинах «Трудность» и «Скорость». В облспорткомитете уточнили, что каждый модуль комплекса скалодромов имеет возможность установки как в виде отдельной конструкции, так и в соединении.













- Модуль «Трудность» (дисциплина «Лазание на трудность») имеет высоту 15,7 м, ширину 8,8 м и площадь рабочей поверхности 160 кв. м. Модуль «Скорость. Рекордный формат» (дисциплина «Лазание на скорость») высотой 15,5 м, шириной 6 м; помимо эталонных зацепов он оснащён автоматическими страховками Perfect Descent Speed Drive и сверхточным хронометражем, - описали комплекс специалисты профильного комитета.

Скалодромный комплекс способен единовременно вместить до 40 спортсменов во время тренировок и до 150 в период соревнований.

Фото администрации Волгоградской области



