Расследования

Иномарку пропавшего 10 мая жителя Кропоткина обнаружили в лесополосе под Волгоградом

Расследования 18.05.2023 19:38
0
18.05.2023 19:38


В Волгоградской области в лесополосе обнаружена Subaru Legacy жителя города Кропоткина 29-летнего Александра Полещука, который 10 мая пропал без вести в Орловском районе Ростовской области. Как сообщает ИА «Высота 102», автомобиль мужчины был обнаружен недалеко от города Котельниково. 

По информации telegram-канала Kub Mash, Полещук восемь дней назад ушел из дома, сообщив близким, что едет по рабочим делам – мужчина планировал встретиться с покупателями стройматериалов, чтобы забрать у них деньги. После звонка Полещука супруге с сообщением о том, что он направляется в Песчанокопское, связь с ним оборвалась. 

Через пять дней активных поисков мужчины Kub Mash сообщил о том, что сам Александр Полещук якобы задолжал крупную сумму денег. 

– На пропавшего подано уже три заявления в полицию. Его винят в мошенничестве. По нашим данным, кропоткинец назанимал у разных людей, в том числе родственников и знакомых, примерно 30 миллионов рублей (не конечная цифра), – писали авторы канала.  – Нам удалось узнать, что Полещук активно сотрудничал с бизнесменами по системе реинвестиций (повторно вкладывал в дело полученную прибыль, таким образом увеличивая её). Перед исчезновением должен был отдать деньги по расписке (4,8 миллиона рублей), за которыми поехал в Новопокровку.

Сегодня, 18 мая, стало известно об обнаружении автомобиля Полещука в Волгоградской области в Котельниковском районе. По информации собственного источника ИА «Высота 102» зеленый Subaru Legacy был найден запертым в лесополосе недалеко от райцентра, следов борьбы рядом с машиной не обнаружено. Осмотр салона будет произведен сотрудниками СК Краснодарского края, инициировавшими розыск пропавшего мужчины. Известно, что автомобиль имеет тонировку, тела мужчины не обнаружено рядом с ним. 

Фото: Kub Mash / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
18.05.2023 20:06
Расследования 18.05.2023 20:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2023 17:48
Расследования 18.05.2023 17:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2023 13:37
Расследования 18.05.2023 13:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2023 12:46
Расследования 18.05.2023 12:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2023 11:50
Расследования 18.05.2023 11:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2023 11:39
Расследования 18.05.2023 11:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2023 11:20
Расследования 18.05.2023 11:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2023 17:42
Расследования 17.05.2023 17:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2023 16:51
Расследования 17.05.2023 16:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2023 12:12
Расследования 17.05.2023 12:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2023 12:06
Расследования 17.05.2023 12:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2023 11:38
Расследования 17.05.2023 11:38
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
16.05.2023 22:31
Расследования 16.05.2023 22:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2023 20:28
Расследования 16.05.2023 20:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2023 13:56
Расследования 16.05.2023 13:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:51
В Волжском подготовили пляж к купальному сезонуСмотреть фотографии
21:36
Волгоградские депутаты предложили наказывать нерадивых хозяев домашних животныхСмотреть фотографии
21:06
Росводресурсы продлили рыбную полку на волгоградском гидроузлеСмотреть фотографии
20:35
Глава МЧС РФ отменил визит в Волгоград из-за лесных пожаровСмотреть фотографии
20:06
«Избивал и стрелял»: на кровавого стримера в Волгограде возбудили уголовное делоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:38
Иномарку пропавшего 10 мая жителя Кропоткина обнаружили в лесополосе под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:21
В Волгоградской области разыскивают пропавшего полгода назад 48-летнего мужчинуСмотреть фотографии
18:48
Здоровью 18-летней жертвы стримера-«экзорциста» из Волгограда ничего не угрожаетСмотреть фотографии
18:22
ГУ МВД: угрожавший девушке расправой во время стрима волгоградец задержанСмотреть фотографии
17:48
Под Волгоградом двух чиновников оштрафовали на 10 тысяч рублей за отписки гражданамСмотреть фотографии
16:52
«Я ваш бог»: в Волгограде сын соратника Кадина устроил кровавый стрим с пытками в Instagram*Смотреть фотографииCмотреть видео
15:48
На Волгоград Арене перед матчем «Ротора» и «Черноморца» откроют скалодромСмотреть фотографии
15:15
В Волгограде 18 мая передали 10 орденов Мужества родным погибших участников СВОСмотреть фотографии
14:52
Волгоградец отсудил у «Вайлдберриз» 34 тысячи за бракованный ноутбукСмотреть фотографии
14:21
Переезд в Камышинском районе закроют с 20 по 24 маяСмотреть фотографии
13:37
В Волгоградской области 30-летний мужчина оформил 100-тысячный кредит на умершую матьСмотреть фотографии
13:34
«Утром куча еще была»: в Волгоградской области чиновники проснулись и встали на борьбу с мусоромСмотреть фотографии
13:32
Четверых граффитистов задержали ночью возле музея «Россия – моя история» в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:08
«Где вы видели такие ценники?»: капуста в Волгоградской области подорожала за неделю на 30%Смотреть фотографии
12:46
Изрезавший девушку в Волжском кикбоксер Григорян с улыбкой отправился в колонию на 7,5 летСмотреть фотографии
12:14
В Волжском из-за угроз эвакуировали ТРК «ВолгаМолл»Смотреть фотографии
12:06
Ростехнадзор: в Волгоградской области газ пришел в 6010 домовладенийСмотреть фотографии
11:50
В Волжском наблюдательный сосед ограбил в подъезде пенсионеркуСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде проверят УК после падения части дерева на людейСмотреть фотографии
11:20
В Волгоградской области 6 лет колонии дали водителю за пьяное ДТП с погибшей подругой женыСмотреть фотографии
11:18
«До конца июня зачистим»: в Волгограде разобрали легендарный МорятникСмотреть фотографии
11:10
Зеленый марафон стартует 20 мая в Волгограде у колеса обозрения ЦПКиОСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде автобус едва не переехал выходившего из салона пенсионера: видеоСмотреть фотографии
10:33
В Волгограде отреставрируют порезанный на металл памятникСмотреть фотографии
10:28
Мчались с пациентом: в Волжском ДТП со скорой помощью попало на видеоСмотреть фотографии
 