Иномарку пропавшего 10 мая жителя Кропоткина обнаружили в лесополосе под Волгоградом

В Волгоградской области в лесополосе обнаружена Subaru Legacy жителя города Кропоткина 29-летнего Александра Полещука, который 10 мая пропал без вести в Орловском районе Ростовской области. Как сообщает ИА «Высота 102», автомобиль мужчины был обнаружен недалеко от города Котельниково.

По информации telegram-канала Kub Mash, Полещук восемь дней назад ушел из дома, сообщив близким, что едет по рабочим делам – мужчина планировал встретиться с покупателями стройматериалов, чтобы забрать у них деньги. После звонка Полещука супруге с сообщением о том, что он направляется в Песчанокопское, связь с ним оборвалась.

Через пять дней активных поисков мужчины Kub Mash сообщил о том, что сам Александр Полещук якобы задолжал крупную сумму денег.

– На пропавшего подано уже три заявления в полицию. Его винят в мошенничестве. По нашим данным, кропоткинец назанимал у разных людей, в том числе родственников и знакомых, примерно 30 миллионов рублей (не конечная цифра), – писали авторы канала. – Нам удалось узнать, что Полещук активно сотрудничал с бизнесменами по системе реинвестиций (повторно вкладывал в дело полученную прибыль, таким образом увеличивая её). Перед исчезновением должен был отдать деньги по расписке (4,8 миллиона рублей), за которыми поехал в Новопокровку.

Сегодня, 18 мая, стало известно об обнаружении автомобиля Полещука в Волгоградской области в Котельниковском районе. По информации собственного источника ИА «Высота 102» зеленый Subaru Legacy был найден запертым в лесополосе недалеко от райцентра, следов борьбы рядом с машиной не обнаружено. Осмотр салона будет произведен сотрудниками СК Краснодарского края, инициировавшими розыск пропавшего мужчины. Известно, что автомобиль имеет тонировку, тела мужчины не обнаружено рядом с ним.

Фото: Kub Mash / t.me