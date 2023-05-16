В Волгоградской области перестали фиксировать случаи гриппа

Здравоохранение 16.05.2023 20:05
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16.05.2023 20:05
В Волгоградской области на прошлой неделе не было зафиксировано ни одного случая гриппа. Тогда, как на предыдущей неделе грипп еще диагностировали. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. В Волгоградской области циркулировали респираторные вирусы не гриппозной этиологии, в основном – риновирус.
Всего в регионе количество случаев ОРВИ снизилось на прошлой неделе на 16%. Уровень заболеваемости ниже недельного эпидемического порога на 44% и не превышает среднемноголетний уровень для данного периода года, пояснили в ведомстве.
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