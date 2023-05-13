Экономика

В Волгоградской области количество самозанятых превысило 100 тысяч человек

Экономика 13.05.2023 15:08
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13.05.2023 15:08


В Волгоградской области выросло количество самозанятых. Как сообщает V102.RU со ссылкой на комитет экономической политики и развития Волгоградской области, статус самозанятых оформили с начала года более 14,5 тысячи жителей региона. Всего специальным налоговым режимом в субъекте пользуются уже 101,5 тысяч человек.
Суммарный доход самозанятых с начала 2020 года составил уже  более 21 млрд рублей. В консолидированный бюджет Волгоградской области плательщики налога на профессиональный доход за 2022 год выплатили 587,5 млн руб.
Волгоградские самозанятые чаще всего работают в сферах грузовых и пассажирских перевозок, бытовых услуг, дополнительного образования, красоты и здоровья.


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