Происшествия

Присел и упал. В Волгограде на острове Голодном нашли труп мужчины

Происшествия 11.05.2023 16:25
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11.05.2023 16:25


В Кировском районе Волгограда на острове Голодном обнаружено тело 64-летнего мужчины. Как стало известно V102.RU, труп нашли на стройплощадке. 

— 10 мая на острове Голодный на территории строительной площадки скончался рабочий, — рассказал информагентству заместитель руководителя следственного отдела по Кировскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Сергей Домнышев. — Водитель экскаватора во время работы почувствовал недомогание, вышел из кабины, присел и упал, умер на месте. Причина смерти не носит криминального характера. 

Как сообщил «Высоте 102» источник в экстренных службах, мужчина работал в строительной компании, зарегистрированной в Москве.  

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