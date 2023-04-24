Приехал на заказ. В Волгоградской области в поле нашли труп 56-летнего волжанина

В Быковском районе Волгоградской области обнаружен труп 56-летнего жителя Волжского. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина скончался в поле недалеко от поселка Победа.
— Процессуальная проверка продолжается. Причина смерти мужчины — острая коронарная недостаточность. Криминальная версия исключается, — прокомментировали журналистам информагентства в Николаевском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Волгоградской области.
Известно, что происшествие случилось 22 апреля в полях сельскохозяйственного назначения в четырех километрах от поселка Победа. Рабочий приехал из Волжского, чтобы пробурить скважину для полива. Мужчина скончался на глазах у заказчика — ему стало плохо с сердцем.
Фото: архив ИА «Высота 102»
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