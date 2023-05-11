Расследования

Под Волгоградом мать обвиняют в гибели 2-летнего ребенка от угарного газа

Расследования 11.05.2023 16:21
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11.05.2023 16:21


До двух лет лишения свободы грозит 38-летней матери в Волгоградской области, чей ребенок погиб от отравления угарным газом. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, местную жительницу обвиняют по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Женщина полностью признала свою вину. Со своим 2-летним сыном она проживала в частном доме во Фролово.
Следствием установлено, что обвиняемая злоупотребляла спиртным, вела асоциальный образ жизни и не принимала никаких мер для ремонта газовой печи. Система отопления в доме находилась в неисправном состоянии. Кирпичная кладка дымохода и прогара закрытого вентиляционного отверстия для притока воздуха имели повреждения. В ночь с 14 на 15 февраля после застолья женщина не заметила, что состояние ее сына ухудшилось. В результате малыш скончался от отравления окисью углерода.  
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу во Фроловский городской суд.


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