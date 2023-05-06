Спорт

«Смазали концовку»: в Волгограде регбисты «Ротора» проиграли клубу из Таганрога

Спорт 06.05.2023 20:32
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06.05.2023 20:32


Регбисты волгоградского «Ротора» сегодня, 6 мая, на  стадионе «Нефтяник» в очередном туре высшей лиги уступили  «Градъ Петрову» из Таганрога со счётом 19:45.
Как сообщает ИА «Высота 102», это второй домашний поединок для нашей команды за неделю. После поражения от «Богатырей» сине-голубые были настроены реабилитироваться перед родными трибунами. И в результате активного начала со своей стороны счёт в матче открыли именно хозяева на исходе первой десятиминутки. После полученной передачи от Ильи Боярова в зачётную зону ворвался Даниил Васильев и принес пять очков своему коллективу. Сразу после этого «Ротор» заработал ещё 2 балла и повел со счётом 7:0. Начало встречи преимущественно проходило для сине-голубых в атаке. На 16-й минуте волгоградские регбисты потеряли мяч на чужой половине и игрок хозяев, перехватив игровой снаряд, убежал в быстрый отрыв и оформил для таганрожцев 5 очков. И сразу гости сравняли - 7:7.
Вскоре Данил Зевак оказался первым на подборе и устремился в результативную зону и оформил очередную попытку. Затем Никита Сботов имел возможность увеличить преимущество волгоградского клуба, но попал в штангу.
После этого команда из Таганрога впервые вышла вперёд. На 30-й минуте Сботов реабилитировался, пробежав через половину поля с мячом и войдя в зачётку. «Ротор» снова перехватил лидерство. После реализации попытки счёт стал 19:14 в пользу хозяев. Тем не менее, ещё до перерыва «Градъ Петровъ» догнал своих соперников, а во втором тайме и вовсе очки зарабатывали только гости. Итоговая победа таганрожцев - 45:19.
Фото Федерации регби Волгоградской области

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