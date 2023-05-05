Пять УК Волгограда и Волжского вовлекли в криминальный спрут: у населения украдено 172 миллиона

В Волгограде и городе Волжском Волгоградской области на протяжении 10 лет организованная преступная группа, в состав которой вошли руководители управляющих компаний, занималась кражей денег жителей многоквартирных домов, предназначенных для оплаты коммунальных услуг. Как сообщает ИА «Высота 102», в общей сложности до энергетиков и муниципального предприятия не дошло больше 172 миллионов рублей. Накануне, 4 мая, шестерым членам ОПГ во главе с заместителем генерального ООО «ДонПолимер» Павлом Волобуевым вынес приговор Центральный районный суд Волгограда.

По информации Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области, организатором ОПГ является заместитель генерального директора ООО «ДонПолимер» Павел Волобуев. Разработав схему по отъему денег у населения, бизнесмен вовлек в преступную деятельность пятерых давних знакомых – Александра Дмитриева, Владимира Григорова, Сергея Зайченко, Александра Миновича, Валерия Кулика.





Как стало известно ИА «Высота 102», преступный замысел созрел у Волобуева в 2012 году, когда фирма «ДонПолимер» задолжала по договору ООО «УК ЖКХ г.Волгограда» сумму в размере 30 000 000 рублей. Все пятеро знакомых коммерсанта согласились помочь реализовать план, выполняя на своих местах отведенные роли.

Так, согласно материалам уголовного дела, Владимир Григоров, являясь директором ООО «УК Волжанин», должен был обеспечить приемку денег на счета компании, которые предназначались в качестве платежей ресурсоснабжающим компаниям. Чтобы увести денежные потоки в частную фирму, Павел Волобуев, используя личные знакомства с учредителями управляющих компаний, обеспечил назначение на должность директора ООО «Родной город» Александра Дмитриева, уже являвшегося на тот момент директором ООО «ДонПолимер». «Родной город» являлся исполнительным органом пяти управляющих компаний – ООО «Дом-Сервис», ООО «УК ЖЭУ-43», ООО «УК Стабильность», ООО «Райкомхоз» и ООО «УК Поскомхоз» – и аккумулировал все средства волгоградцев и волжан, предназначавшиеся ресурсникам. Из ООО «УК Волжанин» деньги после перечислялись в ООО «ДонПолимер». Для этого заключались фиктивные договоры, в том числе о купле-продаже товаров, выполнении услуг и т.д.

По информации ИА «Высота 102», Сергей Зайченко являлся соучредителем и заместителем директора ООО «УК Волжанин». Именно он, пришел к выводу Центральный районный суд, ставил подписи под липовыми договорами с теми УК, которыми управляло ООО «Родной город».

Александр Минович, в свою очередь, являясь соучредителем ООО «ДонПолимер» и его представителем, открывал и управлял счетами фирмы, совершал операции с ценными бумагами и векселями, купленными на деньги жителей Волгограда и Волжского.

Валерий Кулик возглавил ООО «УК Волжанин» в 2013 году и обеспечивал перечисление средств на счета «ДонПолимер» и ПО «Регион-Юг».





– Участники группы, действуя путем обмана, похитили денежные средства, на общую сумму 172 584 077 рублей. Похищенные денежные средства подсудимые обратили в свою пользу, а также в пользу третьих лиц, – сообщила ИА «Высота 102» 5 мая официальный представитель Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. – Приговором Центрального районного суда Волгограда от 4 мая участники преступной группы признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Решением суда участники ОПГ получили следующие сроки:

организатор ОПГ Павел Волобуев – 5 лет колонии общего режима,

Александр Дмитриев, Александр Минович, Владимир Григоров – 5 лет колонии общего режима;

Сергей Зайченко – 4 года и 6 месяцев колонии общего режима;

года и 6 месяцев колонии общего режима; Валерий Кулик – год и 7 месяцев колонии общего режима.

– Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, – уточняет Екатерина Вальковская.