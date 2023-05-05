Спорт

«Стреляли и болели»: волгоградские гандболистки после отдыха встретятся с «Ростов-Доном» 6 мая

Спорт 05.05.2023 08:27
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05.05.2023 08:27


В субботу, 6 мая, гандболистки «Динамо-Синары» сразятся на домашней площадке с  действующими чемпионками России «Ростов-Доном» в рамках первого матча четвертьфинала суперлиги. Как сообщает ИА  «Высота 102», серия из двух матчей завершится на берегу Дона в ответной игре 11 мая.
По окончании регулярного сезона ростовчанки заняли второе место, уступив лидерство в турнирной таблице московскому ЦСКА. В то же время динамовки расположились на седьмой строчке. Команда Олега Кулешова в последних  трёх поединках одержала победу над «Звездой» 29:28, сыграла вничью c «Ладой» 26:26 и уступила в заключительной встрече «Астраханочке» 24:25.
Ростовские гандболистки, в свою очередь, после выигрыша у армеек в чемпионате 32:28 отправились на Финал четырёх Кубка России в Тольятти. В 1/2 турнира московскому клубу удалось взять реванш у донского коллектива 34:30. В матче за бронзу «Ростов-Дон» обыграл «Звезду» 37:33. Трофей забрал ЦСКА, выигравший в решающем противостоянии у «Лады» 31:27.

Отметим, что в сезоне 2022-2023 дончанки переиграли своих ближайших оппоненток во всех пяти играх. И по праву считаются явными фаворитками предстоящего противостояния. Проигравшая в четвертьфинале команда отправится в утешительный турнир, где будут разыграны 5-8 места по итогам чемпионата.
Между тем, время до старта плей-офф бело-голубые решили провести с максимальной пользой. Как сообщала пресс-служба клуба, отправившись за город, девушки вместе с актерами из театра музыкальной комедии сразились в пейнтбол, провели музыкальный вечер с песнями под гитару и шашлыком.
А 1 мая спортсменки совместно с театралами посетили ретро-матч между сталинградским «Динамо» и московским «Спартаком».
Ранее, 25 апреля,  волгоградки в полном составе стали гостьями торжественного вечера в академии МВД в честь столетнего юбилея Всероссийского общества «Динамо».  Со сцены поздравляли представителей одного из старейших спортивных обществ России. Своё слово сказала и капитан «Синары» Елизавета Дудкина.
- Наша команда из 12 чемпионских титулов ровно половину завоевала под флагом «Динамо». Мы гордимся, что представляем легендарное общество и стремимся соответствовать его статусу, - заявила гандболистка.

Наставник "Синары" Олег Кулешов в интервью сайту «Быстрый центр» поделился планами на будущее и оценил результаты выступления своей команды. В частности, он не мог не вспомнить про матч с "Астраханочкой" после гибели Вики Дивак.
 
- Конечно, играть в таких условиях сложно. Обеим командам. Смерть Вики Дивак стала потерей для всего российского гандбола. Но матч получился неплохим. И хочется верить, что он понравился бы самой Вике, - сказал он.  - И соперники, и мы показали эмоциональную игру. Конечно, фаворитом была "Астраханочка", а у нас не всё получалось. Но по жажде борьбы и азарту у меня к команде вопросов нет. Как ни банально, двигаемся дальше.
Наставник «Динамо», в том числе, поведал о ближайших целях своего коллектива.
— Перед его началом говорил девчонкам, что у нас есть, скажем так, короткая, средняя и длинная цель. И по всем пунктам мы должны добиться результата. Кто-то назовёт наши цели амбициозными, смешными, но это, согласитесь, внутреннее дело команды, - вспоминал тренер. - Если их озвучить, то люди не поймут, наверное. А по моему убеждению, седьмое место — это не то, к чему хочется стремиться. Такую задачу не собирались ставить.Так что стараемся двигаться к поставленным целям. А с учётом того, как всё идёт, могу сказать, что можем сделать то, что задумали, если сможем прибавить. Не всё получается и может не получиться, но спорт без амбиций, без эмоций и жажды борьбы — это не спорт.
- Перед началом сезона я говорил девчатам, что он будет сложным и самым-самым интересным. Так и выходит: с точки зрения борьбы, игры команды, эмоций. Не могу говорить о других командах, но для "Динамо-Синары" он складывается положительно, - поделился Олег Кулешов. - Вообще готовимся к плей-офф с улыбкой. У нас игр на вылет пока не так много было, поэтому будем выходить на матчи с хорошим настроением.
Первый матч четвертьфинала  суперлиги «Динамо-Синара» - «Ростов-Дон» пройдёт в СГЗ «ДИНАМО»  6 мая. Начало в 14-00.
Фото "Динамо-Синара" VK.com

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