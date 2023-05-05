Ростовские гандболистки, в свою очередь, после выигрыша у армеек в чемпионате 32:28 отправились на Финал четырёх Кубка России в Тольятти. В 1/2 турнира московскому клубу удалось взять реванш у донского коллектива 34:30. В матче за бронзу «Ростов-Дон» обыграл «Звезду» 37:33. Трофей забрал ЦСКА, выигравший в решающем противостоянии у «Лады» 31:27.
А 1 мая спортсменки совместно с театралами посетили ретро-матч между сталинградским «Динамо» и московским «Спартаком».
Ранее, 25 апреля, волгоградки в полном составе стали гостьями торжественного вечера в академии МВД в честь столетнего юбилея Всероссийского общества «Динамо». Со сцены поздравляли представителей одного из старейших спортивных обществ России. Своё слово сказала и капитан «Синары» Елизавета Дудкина.
- Наша команда из 12 чемпионских титулов ровно половину завоевала под флагом «Динамо». Мы гордимся, что представляем легендарное общество и стремимся соответствовать его статусу, - заявила гандболистка.
Наставник «Динамо», в том числе, поведал о ближайших целях своего коллектива.
— Перед его началом говорил девчонкам, что у нас есть, скажем так, короткая, средняя и длинная цель. И по всем пунктам мы должны добиться результата. Кто-то назовёт наши цели амбициозными, смешными, но это, согласитесь, внутреннее дело команды, - вспоминал тренер. - Если их озвучить, то люди не поймут, наверное. А по моему убеждению, седьмое место — это не то, к чему хочется стремиться. Такую задачу не собирались ставить.Так что стараемся двигаться к поставленным целям. А с учётом того, как всё идёт, могу сказать, что можем сделать то, что задумали, если сможем прибавить. Не всё получается и может не получиться, но спорт без амбиций, без эмоций и жажды борьбы — это не спорт.
- Перед началом сезона я говорил девчатам, что он будет сложным и самым-самым интересным. Так и выходит: с точки зрения борьбы, игры команды, эмоций. Не могу говорить о других командах, но для "Динамо-Синары" он складывается положительно, - поделился Олег Кулешов. - Вообще готовимся к плей-офф с улыбкой. У нас игр на вылет пока не так много было, поэтому будем выходить на матчи с хорошим настроением.
Первый матч четвертьфинала суперлиги «Динамо-Синара» - «Ростов-Дон» пройдёт в СГЗ «ДИНАМО» 6 мая. Начало в 14-00.
Фото "Динамо-Синара" VK.com