



Прокуратура Михайловки нашла нарушения в содержании площадки ТОС «Лидер-2» в городском округе Волгоградской области. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, в надзорном органе сообщили о внесении представления в адрес главы администрации городского округа Александра Тюрина и руководства АУ «Комбинат благоустройства и озеленения» после проведенной проверки. Прокуратура Михайловки нашла нарушения в содержании площадки ТОС «Лидер-2» в городском округе Волгоградской области. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, в надзорном органе сообщили о внесении представления в адрес главы администрации городского округа Александра Тюрина и руководства АУ «Комбинат благоустройства и озеленения» после проведенной проверки.





Для выяснения обстоятельств в Михайловку 1 марта приехали члены регионального штаба ОНФ, которые встретились с жителями в присутствии чиновников администрации городского округа. Местные жители были потрясены заявлениями чиновников и представителей подрядчика, которые обвинили во всем… самих михайловцев. Для выяснения обстоятельств в Михайловку 1 марта приехали члены регионального штаба ОНФ, которые встретились с жителями в присутствии чиновников администрации городского округа. Местные жители были потрясены заявлениями чиновников и представителей подрядчика, которые обвинили во всем… самих михайловцев.





Мало того, в ответе комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политике Волгоградской области, который был направлен жителям, также содержится утверждение, что «вандальные повреждения наносятся неопределенным кругом лиц, в том числе лицами, распивающими спиртные напитки, о чем свидетельствует наличие пустых бутылок на данной территории». Мало того, в ответе комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политике Волгоградской области, который был направлен жителям, также содержится утверждение, что «вандальные повреждения наносятся неопределенным кругом лиц, в том числе лицами, распивающими спиртные напитки, о чем свидетельствует наличие пустых бутылок на данной территории».

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Напомним, скандал разразился в конце февраля этого года. Местные жители узнали, что на содержание спортивной и детской площадок, которые несколько лет назад возвели на территории ТОС «Лидер-2», были потрачены немалые средства. По словам Таисии Забазновой, председателя ТОС, если бы, действительно, на покраску и ремонт игровых и архитектурных форм активистам выделили такие деньги, которые фигурировали в отчетах чиновников, то их хватило бы на десяток лет. При этом жители содержали площадки за свой счет и своими силами производили мелкий ремонт. Однако на бумаге все выглядело наоборот. Так, чиновники уверяли, что на содержание территории для отдыха и занятий спортом в конце прошлого года ушло аж 240 тысяч рублей. Местные жители утверждали, что никаких ремонтных работ на площадках не производилось, покраска форм не осуществлялась и потребовали выяснить, куда на самом деле ушли деньги.- Подрядчик, который якобы ремонтировал нашу площадку, заявил, что у нас «не дети, а варвары, которые все ломают, а жители – алкаши, которые бухают на этой площадке». Его поддержала заместитель главы Михайловки по вопросам ЖКХ и благоустройства Ирина Бахолдина. Она сказала – «Да кому делать? Алкашам, которые все ломают после ремонта? А я потом выкручиваюсь, что администрация ничего здесь не ремонтировала», - рассказывала о произошедшем Таисия Забазнова.- Наш главный вопрос – куда ушли деньги, выделенные на содержание площадки, так и остался без ответа, - говорит председатель ТОС «Лидер-2». – Вместо этого чиновники администрации области повторили, по сути, оправдания местных властей. Мы уже молчим про то, что это оскорбительно по отношению к нам, людям, которые на своих плечах и за свои деньги содержали площадку. Но, видимо, чтобы защитить «своих», все средства хороши.Между тем, скандал с деньгами, которые на бумаге были выделены на ремонт площадки, а на самом деле ушли в неизвестном направлении, уголовным делом не обернется – полиция отказала в его возбуждении. А тот самый подрядчик Амян Г.А., который якобы и освоил те самые 240 тысяч рублей, в срочном порядке организовал на днях покраску лавочек и ограждения. То есть сделал те работы, которые еще в прошлом году приняли чиновники. В свое оправдание местным жителям он заявил, что "не доглядел".Фото Таисии Забазновой