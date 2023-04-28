Расследования

«Он был обезвожен и ночевал под кустами»: в Волгограде пожилой мужчина два дня скитался по улицам

Расследования 28.04.2023 13:50
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28.04.2023 13:50


Волгоградского пенсионера Владимира Осинского, поиски которого счастливо завершились накануне, удалось найти благодаря неравнодушным горожанам и волонтерам. В организации «Лиза Алерт» рассказали ИА «Высота 102» подробности истории, главными героями которой стали волгоградцы, пришедшие на помощь к оказавшемуся в беде человеку. 

Напомним, 69-летний Владимир Осинский пропал 25 апреля. Его сын Владимир обратился на горячую линию «Лиза Алерт», после чего добровольцы отряда приступили к поиску.

– В чат отряда поступила информация из местной группы, что мужчину видели на обочине дороги, неподалеку от посёлка Максима Горького под круглым мостом при выезде из Песчанки. Проезжающая мимо женщина сфотографировала его и вызвала участкового и скорую помощь, – рассказали волонтеры. – Неотложка доставила мужчину в больницу № 25, где, как потом выяснилось, он отказался от госпитализации.

Решив покинуть больницу, пенсионер вышел из медучреждения, н после чего снова пропал. Домой пожилой мужчина так и не вернулся. 

– Добровольцы Олег (позывной «Линпар») и Олеся («Жувачка») вместе с полицейскими просмотрели камеры наблюдения и выяснили, что дедушка покинул расположение больницы в районе 14 часов 26 апреля, – сообщают в «Лиза Алерт». – Поиски продолжались далеко за полночь, но успеха не принесли.

На следующее утро появилась информация, что дедушку видели в ТРЦ «Мармелад». Об этом сообщила сотрудница торгового центра. Группа добровольцев отряда срочно выехала на проверку. Камеры наблюдения зафиксировали, что Владимир Осинский вышел из ТРЦ в 22-08 26 апреля. Но информация уже явно устарела, так как был полдень следующего дня.

Осмотр прилегающей территории и оврага за торговым центром также оказался безрезультатным. Уже отчаявшиеся добровольцы стали разъезжаться по домам. 

– Одна из девушек, Юля с позывным «Колибри34», села в маршрутку №4, которая ехала до железнодорожной больницы. Девушка поинтересовалась у водителя, не видел ли он случайно дедушку, показав его ориентировку. И водитель его узнал! По его словам, похожий на разыскиваемого мужчина сел к нему в маршрутку часа три назад на остановке «Улица Хиросимы» и доехал до кольцевой около железнодорожной больницы. Тут на помощь уже пришли водители, работающие на этом маршруте. 

Водители маршрутных такси осмотрели местность в районе кольца и нашли мужчину, лежащего под кустами. 

– Он был сильно обезвожен после двух ночей на улице, – говорят в «Лиза Алерт». – Речь у него была заторможена, но он смог назвать свои фамилию. Сомнений не осталось – это и был потерянный дедушка. 

Почти тут же подъехал сын волгоградца Владимир. Как сообщают волонтеры, пожилого волгоградца с места обнаружения доставили в больницу. 

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