В Волгограде нашли ушедшего из больницы дедушку с потерей памяти

Происшествия 27.04.2023 18:25
0
27.04.2023 18:25
Поиски 69-летнего Владимира Осинского, которые вели волонтеры и неравнодушные волгоградцы, закончились благополучно. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации «Лиза Алерт», мужчина найден живым.
Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, принявшие участие в судьбе пенсионера, Владимира Осинского родные хватились 25 апреля. Пожилой мужчина поехал на кладбище и пропал. В этот же день его увидели лежащим около дороги перед въездом в поселок Максима Горького в Советском районе. При этом мужчина не мог толком сказать, где он живет.
— Было ощущение, что у него проблемы с памятью, — рассказали жители поселка, которые распространили информацию в поселковом чате.
Люди сообщили о мужчине, который явно нуждался в помощи, участковому. После чего пенсионера госпитализировали в больницу №25. Однако накануне стало известно, что он пропал из медучреждения. Сегодня Владимира Александровича нашли.
Как стало известно ИА «Высота 102», в полицию об исчезновении пожилого мужчины его родственники сообщили лишь вчера, 26 апреля вечером.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
Выпивший уксус малыш умер в реанимации в Волгограде27.04.2023 17:38
Происшествия 27.04.2023 17:38
Перекрыли полосу. В Волгограде кроссовер опрокинул легковушку на крышу27.04.2023 16:52
Происшествия 27.04.2023 16:52
Жительницу Волгограда задержали оперативники астраханского МВД27.04.2023 15:31
Происшествия 27.04.2023 15:31
В поселке Панфилово Волгоградской области ночью в бане сгорел мужчина27.04.2023 10:20
Происшествия 27.04.2023 10:20
Под Волгоградом находившийся в федеральном розыске угонщик предпринял попытку сбежать26.04.2023 15:39
Происшествия 26.04.2023 15:39
Получившего ожоги 13-летнего подростка спасают врачи волгоградской больницы26.04.2023 13:29
Происшествия 26.04.2023 13:29
В центре Волгограда водитель сбил двоих пешеходов26.04.2023 11:37
Происшествия 26.04.2023 11:37
«Хотел сфотографироваться»: под Волгоградом 13-летний мальчик получил 60% ожогов тела на крыше вагона26.04.2023 10:47
Происшествия 26.04.2023 10:47
В Волгоградскую область из Воронежа завезли мед с антибиотиками25.04.2023 14:55
Происшествия 25.04.2023 14:55
Разрезало ноги и живот: волгоградец попал в реанимацию после наезда мотоблока25.04.2023 14:12
Происшествия 25.04.2023 14:12
Пролежали полгода. В Волгограде в овраге у ТЦ «Зельгрос» нашли череп и кости человека25.04.2023 13:29
Происшествия 25.04.2023 13:29
На юге Волгограда экскаватор утонул в яме с грязевой жижей25.04.2023 13:10
Происшествия 25.04.2023 13:10
«Отбросило на несколько метров»: камеры записали момент наезда на рабочего в Волгограде25.04.2023 11:07
Происшествия 25.04.2023 11:07
В Волгограде в ДТП с тремя машинами травмировалась женщина25.04.2023 11:06
Происшествия 25.04.2023 11:06
Двое подростков пострадали в ДТП в Волгоградской области25.04.2023 10:16
Происшествия 25.04.2023 10:16