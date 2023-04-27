В Волгограде нашли ушедшего из больницы дедушку с потерей памяти





Поиски 69-летнего Владимира Осинского, которые вели волонтеры и неравнодушные волгоградцы, закончились благополучно. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации «Лиза Алерт», мужчина найден живым. Поиски 69-летнего Владимира Осинского, которые вели волонтеры и неравнодушные волгоградцы, закончились благополучно. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации «Лиза Алерт», мужчина найден живым.

Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, принявшие участие в судьбе пенсионера, Владимира Осинского родные хватились 25 апреля. Пожилой мужчина поехал на кладбище и пропал. В этот же день его увидели лежащим около дороги перед въездом в поселок Максима Горького в Советском районе. При этом мужчина не мог толком сказать, где он живет. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, принявшие участие в судьбе пенсионера, Владимира Осинского родные хватились 25 апреля. Пожилой мужчина поехал на кладбище и пропал. В этот же день его увидели лежащим около дороги перед въездом в поселок Максима Горького в Советском районе. При этом мужчина не мог толком сказать, где он живет.

— Было ощущение, что у него проблемы с памятью, — рассказали жители поселка, которые распространили информацию в поселковом чате. — Было ощущение, что у него проблемы с памятью, — рассказали жители поселка, которые распространили информацию в поселковом чате.

Люди сообщили о мужчине, который явно нуждался в помощи, участковому. После чего пенсионера госпитализировали в больницу №25. Однако накануне стало известно, что он пропал из медучреждения. Сегодня Владимира Александровича нашли. Люди сообщили о мужчине, который явно нуждался в помощи, участковому. После чего пенсионера госпитализировали в больницу №25. Однако накануне стало известно, что он пропал из медучреждения. Сегодня Владимира Александровича нашли.





Как стало известно ИА «Высота 102», в полицию об исчезновении пожилого мужчины его родственники сообщили лишь вчера, 26 апреля вечером.





Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»