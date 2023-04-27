Обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предъявлено 31-летней жительнице Волгограда, на турбазе которой летом прошлого года тяжелые травмы получил сотрудник полиции.

Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, обвинение предъявлено по п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 6 лет лишения свободы.

По данным следствия, на территории села Орловка Городищенского района Волгоградской области обвиняемой было организовано место для массового отдыха граждан. С целью привлечения отдыхающих и получения прибыли, обвиняемая организовала функционирование в сети «Интернет» официального сайта турбазы.

– При этом, женщине было достоверно известно, что указанная территория не соответствуют требованиям, установленным для пляжей и других мест массового отдыха людей на водных объектах, то есть является местом, опасным для купания, – сообщила Буянова.

На этом пруду 9 июля 2022 года 31-летний мужчина с друзьями отдыхал в одной из обустроенных для отдыха беседок. В процессе отдыха он решил искупаться в водоеме, однако, прыгнув в воду, он ударился головой о бетонную плиту, находившуюся на дне водоема, и получил тяжелую травму позвоночника. В настоящее время пострадавший продолжает проходить лечение.

Следователи установили, что территория турбазы, а также берег водоема не были оборудованы специальными информационными знаками, табличками и баннерами, запрещающими купание в водоеме и предупреждающими о наличии на дне водоема предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья отдыхающих лиц.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», прошлым летом на Орловском пруду произошли два трагических случая. Отдых у воды с купанием и нырянием для 26- и 31-летних мужчин обернулся тяжелейшими травмами, переломом позвоночника и реанимацией. Первый случай произошел 19 июня, а второй 9 июля с 31-летним полицейским.

Фото из архива ИА «Высота 102»