Борьба с коррупцией

Экс-командир роты УМВД Волгограда тайно приобрел квартиру в Москве и скрыл 9 миллионов

Борьба с коррупцией 27.04.2023 10:42
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27.04.2023 10:42


Бывший полицейский по решению суда заплатит 9 миллионов рублей в качестве неподтвержденных доходов. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, интересный факт в жизни сотрудника правоохранительных органов вскрылся при проверке соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции. 

Выяснилось, что при предоставлении сведений о доходах за 2021 год командиром роты полка Управления МВД России по Волгограду в декларации не были указаны сведения о приобретенной в Москве квартире с машиноместом. Также полицейским сокрыты сведения о поступлении 9 млн рублей на открытые полицейским и его неработающей супругой банковские счета. При этом стоимость имущества существенно превышает совокупный семейный доход за последние три года. Доказательств, подтверждающих законные источники полученного дохода, супруги представить не смогли. 

Материалы надзорной проверки были направлены прокуратурой Волгограда в УМВД России по Волгограду. По итогам проверки за нарушения антикоррупционного законодательства сотрудник полиции был уволен со службы.  Кроме того, прокуратура Волгограда предъявила  иск о взыскании в доход государства денежных средств на сумму более 9 млн. рублей как имущества, в отношении которого не представлены доказательства о законности его получения. Решением Советского районного суда Волгограда иск прокурора был удовлетворен.  По мере вступления судебного решения в законную силу, его исполнение будет взято прокуратурой на контроль. В целях обеспечения исполнения судебного решения по инициативе прокуратуры арестовано недвижимое имущество бывшего полицейского в Москве.


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