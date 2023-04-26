



В волгоградском онкодиспансере в апреле откроется кабинет централизованного разведения химиопрепаратов в зависимости от индивидуальных потребностей пациентов. Как сообщили в обладмине, провизоры, прошедшие специальное обучение, могут подготавливать дорогостоящие противоопухолевые препараты в необходимых онкобольному пропорциях.

- В настоящее время кабинет работает с тремя лекарственными противоопухолевыми средствами, благодаря высокой точности и возможности использования флакона до конца при сохранении стерильной среды экономия при разведении только одного из них составляет почти 2 млн рублей в месяц. На сегодняшний день подобная практика в России реализована только в профильных подразделениях Москвы и Казани, - сообщили в администрации региона.













С организацией этого отделения и других новых подразделений онкодиспансера ознакомился сегодня, 26 апреля, глава региона Андрей Бочаров.

- Исходя из мирового опыта, российской практики, собственного опыта, мы получили уникальный для страны комплекс, который позволяет решать стоящие перед службой задачи. Кроме того, это позволяет контролировать процесс подготовки и введения препарата на всех этапах, исключать ошибки, — отметил губернатор.

В этом медицинском учреждении помимо кабинета централизованного разведения химиопрепаратов к открытию также готовы новое приемное отделение, диагностический блок, дневной стационар и отделение химотерапии.













Так, в приемном покое для пациентов созданы новые зоны ожидания с информационными табло. В отделении внедрена электронная очередь, оптимизировано распределение потоков пациентов по времени в течение дня. В отделении дневного стационара химиотерапевтического профиля развернуто 5 инфузионных залов, где расположены 66 инфузионных кресел.













- Мы продолжаем работу по созданию современной онкослужбы на территории области, ее модернизации. Год назад здесь начал работу современный лечебно-диагностический центр с поликлиникой. И за этот неполный год 150 тысяч человек прошли там обследование. Кроме того, на территории области работают современные ЦАОПы. И сегодня мы видим хороший результат: выявление больных с первой-второй стадией увеличилось. Чтобы оказывать необходимую помощь на высочайшем уровне необходимо создание современных комплексов — и мы это на сегодняшнем примере видим. Все, что лучшее есть в мире, Европе, России, реализовано здесь, в Волгоградской области. Мы меняем технологии и подходы, созданы современные лечебные направления. Персонал проходит практику, повышает квалификацию. Мы поставил серьезную задачу – создать самую современную службу онкопомощи в Российской Федерации, — отметил Андрей Бочаров.









Развитие онкослужбы региона идет в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Фото: администрации Волгоградской области



