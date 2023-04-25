Расследования

Опубликована программа празднования Дня Победы в Волгограде

Расследования 25.04.2023 19:42
0
25.04.2023 19:42


В Волгограде общегородские мероприятия по случаю празднования 78-й годовщины победы советских войск в Великой Отечественной войне будут проходить на протяжении трех дней – с 7 по 9 мая.  Программу с расписанием концертов, спортивных соревнований и патриотических акций публикует ИА «Высота 102». 

7 мая

11.00 – всероссийские соревнования по парашютному спорту «Кубок Победы». Место: авиационно-спортивный клуб имени Героя Советского Союза А.М.Числова 

20.00 – световая инсталляция на мемориальный комплекс «Бронекатер БК-31». Место: нижняя терраса Центральной набережной Волгограда

21.00 – патриотическая акция «Свет Великой Победы». Место: Мамаев курган

8 мая 

10.00 – церемония возложения венка и цветов к Вечному огню на Братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й Армий, погибших при защите Сталинграда. Место: площадь Павших борцов

10.00 – торжественная встреча ретропоезда «Воинский эшелон». Место: железнодорожная станция Волгоград-1

10.00 – легкоатлетическая эстафета, посвященная 78-летию Великой Победы. Место: от мемориального комплекса «Бронекатер  БК-31» до стадиона «Волгоград Арена»

11.00 – всероссийские соревнования по парашютному спорту «Кубок Победы». Место: авиационно-спортивный клуб имени Героя Советского Союза А.М.Числова 

12.00 – тренировочные полеты в рамках всероссийских соревнований по самолетному  спорту. Место: над акваторией Волги 

17.00 – гала-концерт с участием ансамбля Геннадия Заволокина «Частушка», исполнителей региона, ведущих Первого канала Анастасии и Захара Заволокиных в рамках телевизионной съемки программы «Играй, гармонь победная!». Место: амфитеатр на Центральной набережной Волгограда

18.00 – концерт ансамбля Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища «Крылатая пехота». Место: ЦПКиО

19.30 – концерт «Горячий снег», посвященный творчеству Александры Пахмутовой. Место: амфитеатр на Центральной набережной  20.00 – световая инсталляция на мемориальный комплекс «Бронекатер БК-31». Место: нижняя терраса Центральной набережной Волгограда

21.00 – патриотическая акция «Свет Великой Победы». Место: Мамаев курган

9 мая

10.00 – парад войсковых частей Волгоградского территориального гарнизона. Место: площадь Павших борцов

10.00 – открытие интерактивных площадок «Сталинград – Родина Победы!». Место: нижняя терраса Центральной набережной  

11.00 – открытие аллеи оживших скульптур мемориала «Героям Сталинградской битвы». Место: верхняя терраса Центральной набережной Волгограда

12.00 – военно-историческая реконструкция. Место: верхняя терраса Центральной набережной Волгограда

13.00 – всероссийские соревнования по самолетному спорту. Место: над акваторией Волги 

18.30 – праздничный концерт. Место: нижняя терраса Центральной набережной Волгограда

20.00 – световая инсталляция на мемориальный комплекс «Бронекатер БК-31». Место: нижняя терраса Центральной набережной Волгограда 

21.00 – патриотическая акция «Свет Великой Победы». Место: Мамаев курган 

22.00 – Артиллерийский салют. Место: нижняя терраса Центральной набережной Волгограда

Праздничные фейерверки планируются в 22.00 во всех районах города-героя: 

  • Центральный район – нижняя терраса набережной 
  • Красноармейский район – бульвар Энгельса
  • Кировский район – сквер Доблести и Славы
  • Советский район – территория Черкасовского сквера
  • Дзержинский район – Парк героев-летчиков
  • Краснооктябрьский район – площадь перед театром «Царицынская опера»
  • Тракторозаводский район – площадь Дзержинского

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
25.04.2023 17:06
Расследования 25.04.2023 17:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.04.2023 16:17
Расследования 25.04.2023 16:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.04.2023 13:38
Расследования 25.04.2023 13:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.04.2023 12:21
Расследования 25.04.2023 12:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.04.2023 09:05
Расследования 25.04.2023 09:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.04.2023 08:00
Расследования 25.04.2023 08:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.04.2023 07:33
Расследования 25.04.2023 07:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.04.2023 14:47
Расследования 24.04.2023 14:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.04.2023 14:20
Расследования 24.04.2023 14:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.04.2023 13:08
Расследования 24.04.2023 13:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.04.2023 12:38
Расследования 24.04.2023 12:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.04.2023 12:25
Расследования 24.04.2023 12:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.04.2023 10:06
Расследования 24.04.2023 10:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.04.2023 11:59
Расследования 23.04.2023 11:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.04.2023 16:06
Расследования 22.04.2023 16:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:22
Санитарная авиация продолжит работу в Волгоградской области после ЧП с вертолетомСмотреть фотографии
20:44
Налоговые послабления введены в Волгоградской области для инвесторовСмотреть фотографии
20:23
В Волгограде торжественно отметили 100-летие «Динамо»Смотреть фотографии
20:08
Военные в действии: под Волгоградом скоростной монтаж моста через Ахтубу попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:42
Опубликована программа празднования Дня Победы в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:29
Ушел добровольцем. На Украине погиб прапорщик из Волгоградской области Владимир КалаченкоСмотреть фотографии
19:01
В Волгоградской области растет спрос на продавцов и sales-менеджеровСмотреть фотографии
18:44
Комиссия МАК расследует крушение вертолета в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:39
Цеха «Красного Октября» презентовали лучшие практики в области охраны трудаСмотреть фотографии
18:03
«Призывали онкобольных и диабетиков»: волгоградский омбудсмен назвал главные нарушения при частичной мобилизацииСмотреть фотографии
18:02
«Но мяч будет новым»: легенды российского футбола провели презентацию ретро-матча в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:06
Сначала тюрьма, потом колония. В суде для волгоградца запросили 8,5 лет за поджог здания УФСБСмотреть фотографии
17:02
Андрей Бочаров поздравил жителей трех райцентров с важным событиемСмотреть фотографии
16:17
Жаловались Бастрыкину. Из-за водной блокады поселка под Волгоградом на экс-главу возбудили делоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:51
Почти каждый пятый житель ЮФО планирует взять потребительский кредит до конца 2023 годаСмотреть фотографии
14:55
В Волгоградскую область из Воронежа завезли мед с антибиотикамиСмотреть фотографии
14:12
Разрезало ноги и живот: волгоградец попал в реанимацию после наезда мотоблокаСмотреть фотографии
14:11
С ветерком и интернетом: билайн в Волгограде улучшил связь для любителей речных прогулокСмотреть фотографии
13:38
Культурно-творческий центр для молодежи могут построить в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:32
Подъем заболеваемости ОРВИ идет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:29
Пролежали полгода. В Волгограде в овраге у ТЦ «Зельгрос» нашли череп и кости человекаСмотреть фотографии
13:18
В Волгоградской области могут разрешить усыплять бездомных собакСмотреть фотографии
13:13
Музыка стихий прозвучит в «Царицынской опере»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:10
На юге Волгограда экскаватор утонул в яме с грязевой жижейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:43
Удалили 200 кг пыли: в Волгограде отреставрировали крупнейшее в России батальное полотноСмотреть фотографии
12:39
Пенсионеров приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2023»Смотреть фотографии
12:21
Летали по субподряду. Все, что известно о крушении вертолета «Ансат» в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:07
«Отбросило на несколько метров»: камеры записали момент наезда на рабочего в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде в ДТП с тремя машинами травмировалась женщинаСмотреть фотографии
10:19
Молодые специалисты ЕвроХим-ВолгаКалия провели уроки безопасности в КотельниковоСмотреть фотографии
 