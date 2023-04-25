Опубликована программа празднования Дня Победы в Волгограде

В Волгограде общегородские мероприятия по случаю празднования 78-й годовщины победы советских войск в Великой Отечественной войне будут проходить на протяжении трех дней – с 7 по 9 мая. Программу с расписанием концертов, спортивных соревнований и патриотических акций публикует ИА «Высота 102».
7 мая
11.00 – всероссийские соревнования по парашютному спорту «Кубок Победы». Место: авиационно-спортивный клуб имени Героя Советского Союза А.М.Числова
20.00 – световая инсталляция на мемориальный комплекс «Бронекатер БК-31». Место: нижняя терраса Центральной набережной Волгограда
21.00 – патриотическая акция «Свет Великой Победы». Место: Мамаев курган
8 мая
10.00 – церемония возложения венка и цветов к Вечному огню на Братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й Армий, погибших при защите Сталинграда. Место: площадь Павших борцов
10.00 – торжественная встреча ретропоезда «Воинский эшелон». Место: железнодорожная станция Волгоград-1
10.00 – легкоатлетическая эстафета, посвященная 78-летию Великой Победы. Место: от мемориального комплекса «Бронекатер БК-31» до стадиона «Волгоград Арена»
11.00 – всероссийские соревнования по парашютному спорту «Кубок Победы». Место: авиационно-спортивный клуб имени Героя Советского Союза А.М.Числова
12.00 – тренировочные полеты в рамках всероссийских соревнований по самолетному спорту. Место: над акваторией Волги
17.00 – гала-концерт с участием ансамбля Геннадия Заволокина «Частушка», исполнителей региона, ведущих Первого канала Анастасии и Захара Заволокиных в рамках телевизионной съемки программы «Играй, гармонь победная!». Место: амфитеатр на Центральной набережной Волгограда
18.00 – концерт ансамбля Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища «Крылатая пехота». Место: ЦПКиО
19.30 – концерт «Горячий снег», посвященный творчеству Александры Пахмутовой. Место: амфитеатр на Центральной набережной 20.00 – световая инсталляция на мемориальный комплекс «Бронекатер БК-31». Место: нижняя терраса Центральной набережной Волгограда
21.00 – патриотическая акция «Свет Великой Победы». Место: Мамаев курган
9 мая
10.00 – парад войсковых частей Волгоградского территориального гарнизона. Место: площадь Павших борцов
10.00 – открытие интерактивных площадок «Сталинград – Родина Победы!». Место: нижняя терраса Центральной набережной
11.00 – открытие аллеи оживших скульптур мемориала «Героям Сталинградской битвы». Место: верхняя терраса Центральной набережной Волгограда
12.00 – военно-историческая реконструкция. Место: верхняя терраса Центральной набережной Волгограда
13.00 – всероссийские соревнования по самолетному спорту. Место: над акваторией Волги
18.30 – праздничный концерт. Место: нижняя терраса Центральной набережной Волгограда
20.00 – световая инсталляция на мемориальный комплекс «Бронекатер БК-31». Место: нижняя терраса Центральной набережной Волгограда
21.00 – патриотическая акция «Свет Великой Победы». Место: Мамаев курган
22.00 – Артиллерийский салют. Место: нижняя терраса Центральной набережной Волгограда
Праздничные фейерверки планируются в 22.00 во всех районах города-героя:
- Центральный район – нижняя терраса набережной
- Красноармейский район – бульвар Энгельса
- Кировский район – сквер Доблести и Славы
- Советский район – территория Черкасовского сквера
- Дзержинский район – Парк героев-летчиков
- Краснооктябрьский район – площадь перед театром «Царицынская опера»
- Тракторозаводский район – площадь Дзержинского