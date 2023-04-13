Происшествия

В Волгограде на остановке у центра крови замертво упал мужчина

Происшествия 13.04.2023 14:48
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13.04.2023 14:48


В Волгограде недалеко от автобусной остановки замертво упал мужчина. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент произошел около областного центра крови. 

— Организована процессуальная проверка, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Тело мужчины 1944 года рождения без повреждений и признаков насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза. 

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали о смерти доцента ВолгГТУ. Мужчина скончался на глазах у студентов на остановке рядом с вузом. 

Фото: архив ИА «Высота 102»  

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