В Волгограде на остановке у центра крови замертво упал мужчина

В Волгограде недалеко от автобусной остановки замертво упал мужчина. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент произошел около областного центра крови.
— Организована процессуальная проверка, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Тело мужчины 1944 года рождения без повреждений и признаков насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали о смерти доцента ВолгГТУ. Мужчина скончался на глазах у студентов на остановке рядом с вузом.
Фото: архив ИА «Высота 102»