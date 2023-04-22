Под Волгоградом образовалась 4-километровая пробка из-за ДТП с маршруткой

Происшествия 22.04.2023 10:31
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22.04.2023 10:31
Многокилометровая пробка образовалась сегодня, 22 апреля, в Среднеахтубинском районе Волгоградской области из-за дорожной аварии. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, сотни машин встали друг за другом на участке дороги от поселка Третий Решающий до развязки перед мостом через Ахтубу. Длина пробки, согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, составляет более 4 километров.
- 246-ая маршрутка на мосту через ерик врезалась в бетонные блоки, - сообщают очевидцы с места событий. Данных о пострадавших нет. Подробности происшествия уточняются в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Фото: читатели ИА «Высота 102» / сервис Яндекс.Пробки
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