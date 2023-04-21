Спорт

«Виктория в честь Виктории»: «Астраханочка» в матче памяти обыграла волгоградских гандболисток

Спорт 21.04.2023 21:40
0
21.04.2023 21:40


«Динамо-Синара»  сегодня, 21 апреля, в равной борьбе на своей площадке  уступило "Астраханочке"  со счетом 24:25  в заключительном туре второй части предварительного этапа женской  Суперлиги. Как сообщает "ИА Высота 102", эта встреча была посвящена памяти трагически погибшей Виктории Дивак, которая в последнее время играла  в «Астраханочке», а раньше выступала за волгоградский клуб.
Соперницы динамовок  вышли на предматчевое представление в футболках с фотографией Дивак и надписью "Вика! Ты навсегда в нашем сердце".  На арене установили памятный портрет с изображением спортсменки и возложенными к нему цветами. Перед стартом поединка состоялась минута молчания, а оба коллектива провели матч в траурных повязках.
В начале игры  волгоградским гандболисткам удалось получить небольшое преимущество  благодаря удачно реализованным моментам в исполнении Олеси Горячевой  и Анастасии Старшовой. Однако к концу  десятиминутки повели в счете уже гости.
Волгоградки стали отпускать своих соперниц, и реакция их наставника Олега Кулешова не заставила себя долго ждать. Тренер взял тайм-аут, сразу после которого Варвара Сёмина на исходе владения игровым снарядом забросила сильным выстрелом с дальней дистанции.


В середине первых 30-и минут бело-голубые часто теряли мяч в простых ситуациях, а также в обороне играли не слишком надёжно. Все эти факторы позволили "Астраханочке" в один момент оторваться на четыре гола.  Несмотря на комфортный счёт, уже главный тренер гостей Алексей Алексеев решил воспользоваться перерывом, чтобы сохранить концентрацию у своей команды.
Как показала концовка тайма, минутный отдых пошёл на пользу как раз "Динамо". Заключительный отрезок они выиграли, поймав кураж в атаке. Стоит отметить и надёжную игру в эти минуты голкипера Анны Верещак, благодаря которой хозяйки завершили первую половину  с минимальным отставанием от оппоненток - 13:14.
Примечательно, что в последние секунды  тайма Олег Кулешов очень эмоционально отреагировал на двухминутное удаление Олеси Горячевой. За ярые споры с арбитрами главный тренер получил жёлтую карточку.
После перерыва астраханки снова ушли в отрыв. Когда табло показывало 18:15 в пользу гостей, Кулешов в очередной раз воспользовался правом на тайм-аут и после внушения на повышенных тонах потребовал от подопечных: «Забить надо!». И подопечные его услышали. Волгоградки  догнали соперниц благодаря трём заброшенным броскам подряд. Правда,  вскоре после этого Варвара Сёмина, которая являлась одной из ключевых исполнительниц  в матче, получила повреждение при неудачном падении. Ей пришлось на некоторое время отправиться на скамейку, где ей оказали медицинскую помощь.  
Стоит отметить, что лидерские качества продемонстрировала в игре и Валентина Гончарова,  оформившая несколько результативных действий . Успешная игра в атаке всей волгоградской команды в совокупности с традиционно мощной поддержкой своих болельщиков позволила динамовкам рассчитывать на выигрыш до последнего. За минуту до конца Екатерина Долматова реализовала пенальти и сделала счёт 24:24. Но удача сегодня была на стороне "Астраханочки", которая свою заключительную комбинацию завершила решающим голом.
Времени отыграться у хозяек уже не было. 25:24  - таков исход противостояния в пользу клуба из Астрахани. Благодаря  виктории "Астраханочка" заняла итоговое третье место в турнирной таблице. Подопечные Олега Кулешова, с свою очередь, теперь могут начинать готовиться к плей-офф, в котором в начале мая в серии до двух побед  им придётся сразиться с действующими чемпионками - клубом"Ростов-Дон".
Лучшей гандболисткой поединка в составе "Синары" признана Валентина Гончарова.  После встречи волгоградки поблагодарили болельщиков, а также фанатов футбольного "Ротора", пришедших поддержать девчат в противостоянии с географическими соседками.
Иван Тюгаев
Фото "Астраханочка" VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
20.04.2023 15:40
Спорт 20.04.2023 15:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.04.2023 21:43
Спорт 18.04.2023 21:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.04.2023 21:19
Спорт 17.04.2023 21:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.04.2023 19:15
Спорт 16.04.2023 19:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.04.2023 15:17
Спорт 16.04.2023 15:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.04.2023 21:07
Спорт 15.04.2023 21:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.04.2023 14:43
Спорт 15.04.2023 14:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.04.2023 21:01
Спорт 14.04.2023 21:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.04.2023 08:11
Спорт 13.04.2023 08:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.04.2023 09:49
Спорт 11.04.2023 09:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.04.2023 21:46
Спорт 10.04.2023 21:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.04.2023 22:17
Спорт 09.04.2023 22:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.04.2023 13:05
Спорт 09.04.2023 13:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.04.2023 19:48
Спорт 08.04.2023 19:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.04.2023 21:55
Спорт 06.04.2023 21:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:40
«Виктория в честь Виктории»: «Астраханочка» в матче памяти обыграла волгоградских гандболистокСмотреть фотографии
20:59
Школьник из Владивостока после тяжелой травмы едет в Волгоград за мечтойСмотреть фотографии
19:58
На трассе Волгоград — Москва смяло легковушку, водитель погиб: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:21
«Жила одна, внук приходил»: соседи рассказали о хозяйке квартиры в Волгограде, где взорвался газСмотреть фотографии
19:14
ПСБ поддержит волгоградских машиностроителейСмотреть фотографии
17:45
В Волгограде после ДТП с иномаркой исчез один из сбитых пешеходовСмотреть фотографии
16:01
В два подъезда взорвавшегося дома в Волгограде вернули воду и светСмотреть фотографии
15:53
ВЦИОМ: президенту Владимиру Путину доверяют 80,1% россиянСмотреть фотографии
15:27
Аэрофлот бесплатно перевезет ветеранов войны с 2 по 11 маяСмотреть фотографии
15:26
Губернатор Бочаров пообещал помочь с новым зданием для волгоградского облсудаСмотреть фотографии
14:35
В Волгограде сын кулаком убил 63-летнего отцаСмотреть фотографии
13:40
«Она хваталась за кусты»: под Волгоградом спасатели вытащили из ледяной воды 25-летнюю девушкуСмотреть фотографии
13:02
Волгоградка, в квартире которой произошел взрыв газа, легла в больницу за 6 дней до ЧПСмотреть фотографии
11:51
УК обязали восстановить подъезды взорвавшегося дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:49
«СОГАЗ-Мед» о симптомах инсульта и первой помощиСмотреть фотографии
11:31
Газовики заявили об отсутствии договора на техобслуживание у жильцов взорвавшейся квартиры в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде госпитализировали четырех пассажиров автобусаСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде в результате взрыва дома без жилья остались три семьиСмотреть фотографии
10:59
В Волгограде ввели режим ЧС после взрыва в жилом домеСмотреть фотографии
10:47
«Несли на руках 5 километров»: в Волгоградской области прощаются с погибшим в СВО фельдшером Андреем КизинымСмотреть фотографии
10:35
Тele2 вручила 200 000 рублей талантливым студентам ВолгГТУСмотреть фотографии
10:17
В Волгоградской области животные покусали 2460 человекСмотреть фотографии
09:19
Губернатор Бочаров заслушал доклад главы Волгограда по факту взрыва в жилом домеСмотреть фотографии
09:13
Названа причина взрыва в пятиэтажном доме в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:04
«Думали, нас взорвали»: в Волгограде открыли пункт временного размещения для жильцов дома на ул. ТитоваСмотреть фотографии
07:43
Облздрав: в результате взрыва жилого дома в Волгограде никто не пострадалСмотреть фотографии
06:59
Опубликовано видео первых минут после взрыва в доме на ул. Титова в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
06:18
К взорвавшемуся дому в Волгограде прибыли руководители силовых и экстренных ведомствСмотреть фотографии
05:23
В Волгограде произошел взрыв в квартире дома на ул. Титова: подробности с места происшествияСмотреть фотографииCмотреть видео
21:53
«Это вам не Питер»: доходы депутатов Волгоградской облдумы остались тайной для избирателейСмотреть фотографии
 