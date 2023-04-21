



«Динамо-Синара» сегодня, 21 апреля, в равной борьбе на своей площадке уступило "Астраханочке" со счетом 24:25 в заключительном туре второй части предварительного этапа женской Суперлиги. Как сообщает "ИА Высота 102", эта встреча была посвящена памяти трагически погибшей Виктории Дивак, которая в последнее время играла в «Астраханочке», а раньше выступала за волгоградский клуб.

«Динамо-Синара» сегодня, 21 апреля, в равной борьбе на своей площадке уступило "Астраханочке" со счетом 24:25 в заключительном туре второй части предварительного этапа женской Суперлиги. Как сообщает "ИА Высота 102", эта встреча была посвящена памяти трагически погибшей Виктории Дивак, которая в последнее время играла в «Астраханочке», а раньше выступала за волгоградский клуб.

Соперницы динамовок вышли на предматчевое представление в футболках с фотографией Дивак и надписью "Вика! Ты навсегда в нашем сердце". На арене установили памятный портрет с изображением спортсменки и возложенными к нему цветами. Перед стартом поединка состоялась минута молчания, а оба коллектива провели матч в траурных повязках. Соперницы динамовок вышли на предматчевое представление в футболках с фотографией Дивак и надписью "Вика! Ты навсегда в нашем сердце". На арене установили памятный портрет с изображением спортсменки и возложенными к нему цветами. Перед стартом поединка состоялась минута молчания, а оба коллектива провели матч в траурных повязках.









В середине первых 30-и минут бело-голубые часто теряли мяч в простых ситуациях, а также в обороне играли не слишком надёжно. Все эти факторы позволили "Астраханочке" в один момент оторваться на четыре гола. Несмотря на комфортный счёт, уже главный тренер гостей Алексей Алексеев решил воспользоваться перерывом, чтобы сохранить концентрацию у своей команды.

Стоит отметить, что лидерские качества продемонстрировала в игре и Валентина Гончарова, оформившая несколько результативных действий . Успешная игра в атаке всей волгоградской команды в совокупности с традиционно мощной поддержкой своих болельщиков позволила динамовкам рассчитывать на выигрыш до последнего. За минуту до конца Екатерина Долматова реализовала пенальти и сделала счёт 24:24. Но удача сегодня была на стороне "Астраханочки", которая свою заключительную комбинацию завершила решающим голом.

Стоит отметить, что лидерские качества продемонстрировала в игре и Валентина Гончарова, оформившая несколько результативных действий . Успешная игра в атаке всей волгоградской команды в совокупности с традиционно мощной поддержкой своих болельщиков позволила динамовкам рассчитывать на выигрыш до последнего. За минуту до конца Екатерина Долматова реализовала пенальти и сделала счёт 24:24. Но удача сегодня была на стороне "Астраханочки", которая свою заключительную комбинацию завершила решающим голом.

Времени отыграться у хозяек уже не было. 25:24 - таков исход противостояния в пользу клуба из Астрахани. Благодаря виктории "Астраханочка" заняла итоговое третье место в турнирной таблице. Подопечные Олега Кулешова, с свою очередь, теперь могут начинать готовиться к плей-офф, в котором в начале мая в серии до двух побед им придётся сразиться с действующими чемпионками - клубом"Ростов-Дон". Времени отыграться у хозяек уже не было. 25:24 - таков исход противостояния в пользу клуба из Астрахани. Благодаря виктории "Астраханочка" заняла итоговое третье место в турнирной таблице. Подопечные Олега Кулешова, с свою очередь, теперь могут начинать готовиться к плей-офф, в котором в начале мая в серии до двух побед им придётся сразиться с действующими чемпионками - клубом"Ростов-Дон".

Иван Тюгаев

Фото "Астраханочка" VK.com



В начале игры волгоградским гандболисткам удалось получить небольшое преимущество благодаря удачно реализованным моментам в исполнении Олеси Горячевой и Анастасии Старшовой. Однако к концу десятиминутки повели в счете уже гости.Волгоградки стали отпускать своих соперниц, и реакция их наставника Олега Кулешова не заставила себя долго ждать. Тренер взял тайм-аут, сразу после которого Варвара Сёмина на исходе владения игровым снарядом забросила сильным выстрелом с дальней дистанции.Как показала концовка тайма, минутный отдых пошёл на пользу как раз "Динамо". Заключительный отрезок они выиграли, поймав кураж в атаке. Стоит отметить и надёжную игру в эти минуты голкипера Анны Верещак, благодаря которой хозяйки завершили первую половину с минимальным отставанием от оппоненток - 13:14.Примечательно, что в последние секунды тайма Олег Кулешов очень эмоционально отреагировал на двухминутное удаление Олеси Горячевой. За ярые споры с арбитрами главный тренер получил жёлтую карточку.После перерыва астраханки снова ушли в отрыв. Когда табло показывало 18:15 в пользу гостей, Кулешов в очередной раз воспользовался правом на тайм-аут и после внушения на повышенных тонах потребовал от подопечных: «Забить надо!». И подопечные его услышали. Волгоградки догнали соперниц благодаря трём заброшенным броскам подряд. Правда, вскоре после этого Варвара Сёмина, которая являлась одной из ключевых исполнительниц в матче, получила повреждение при неудачном падении. Ей пришлось на некоторое время отправиться на скамейку, где ей оказали медицинскую помощь.Лучшей гандболисткой поединка в составе "Синары" признана Валентина Гончарова. После встречи волгоградки поблагодарили болельщиков, а также фанатов футбольного "Ротора", пришедших поддержать девчат в противостоянии с географическими соседками.