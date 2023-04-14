«Средства доведены в срок»: в облкомобразования прокомментировали ситуацию с индексацией зарплат учителям
Общество 14.04.2023 13:15
0
14.04.2023 13:15
В комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области прокомментировали ситуацию с индексацией заработной платы в 2023 году учителям Камышинского района. Как сообщает ИА «Высота 102», в ведомстве сообщили, что район в установленный срок получил средства на эти цели.
- Постановление главы администрации Волгоградской области об индексации заработной платы вышло в декабре 2022 года. Финансирование образовательной деятельности, предусматривающее, в том числе выплату заработной платы педагогам и за проведение единых классных часов, доведено до всех муниципалитетов региона своевременно и в полном объеме. Камышинский район получил средства в срок, - заявили в облкомобразования.
Как ранее сообщало информагентство, учителя средней школы из поселка Госселектстанция Камышинского района Волгоградской области пожаловались на то, что до сих пор не дождались индексации окладов и ставок заработной платы. По состоянию на апрель, как утверждали учителя, их оклады остались на уровне прошлогодних.
Ранее заместитель главы Камышинского района по социальной работе Татьяна Данилова поясняла, что учителям все проиндексируют, как и положено, с 1 января 2023 года, но выплатят педагогам в мае в виде премии. Задержку выплат чиновник объяснила отсутствием постановления главы администрации области. Однако, как утверждают в облкомобразования, данное постановление было официально опубликовано еще в конце прошлого года.
«Подлечится — и обратно»: из госпиталя выписали раненного в зоне СВО Арсена Мелконяна14.04.2023 16:51
Общество 14.04.2023 16:51
Волгоградцы готовятся к Зелёному марафону14.04.2023 15:49
Общество 14.04.2023 15:49
В центре Волгограда на Пасху введут пешеходный режим14.04.2023 15:35
Общество 14.04.2023 15:35
«Выполнял спецзадание»: на Украине погиб боец отряда «Бессмертный Сталинград» Савелий Шашков14.04.2023 14:29
Общество 14.04.2023 14:29
OMODA C5 с новым двигателем и полным приводом в КЛЮЧАВТО Волгоград около Дворца спорта14.04.2023 14:11
Общество 14.04.2023 14:11
Вице-спикер ГД Кузнецова открыла в Волгограде штаб общественной поддержки14.04.2023 13:56
Общество 14.04.2023 13:56
Перед Пасхой волгоградские храмы проверяет МЧС14.04.2023 12:16
Общество 14.04.2023 12:16
27% россиян готовы начать пользоваться цифровым рублем14.04.2023 11:54
Общество 14.04.2023 11:54
В Волгоградской области детсад выплатит 300 тыс рублей за травму ребенка14.04.2023 11:33
Общество 14.04.2023 11:33
В Волгоградской области увековечили память погибшего в СВО десантника Алексея Цыбина14.04.2023 09:28
Общество 14.04.2023 09:28
«Все-таки нас изолировали»: в поселке Горьковский Волгограда на 2 месяца закрыли ж/д переезд14.04.2023 07:42
Общество 14.04.2023 07:42
Роспотребнадзор нашел хлеб с микробами в Волгоградской области13.04.2023 21:45
Общество 13.04.2023 21:45
«За особо важное задание»: директоров в сфере культуры Волгоградской области премируют за тяжкий труд13.04.2023 20:15
Общество 13.04.2023 20:15
В Волжском личные автомобили пропустят на кладбища по графику13.04.2023 19:36
Общество 13.04.2023 19:36
«Но вы же как-то прожили!»: учителя из Волгоградской области пожаловались на неоплаченные «Уроки о важном»13.04.2023 18:38
Общество 13.04.2023 18:38