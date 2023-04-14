



В комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области прокомментировали ситуацию с индексацией заработной платы в 2023 году учителям Камышинского района . Как сообщает ИА «Высота 102», в ведомстве сообщили, что район в установленный срок получил средства на эти цели.

- Постановление главы администрации Волгоградской области об индексации заработной платы вышло в декабре 2022 года. Финансирование образовательной деятельности, предусматривающее, в том числе выплату заработной платы педагогам и за проведение единых классных часов, доведено до всех муниципалитетов региона своевременно и в полном объеме. Камышинский район получил средства в срок, - заявили в облкомобразования.

Как ранее сообщало информагентство, учителя средней школы из поселка Госселектстанция Камышинского района Волгоградской области пожаловались на то, что до сих пор не дождались индексации окладов и ставок заработной платы. По состоянию на апрель, как утверждали учителя, их оклады остались на уровне прошлогодних.

Ранее заместитель главы Камышинского района по социальной работе Татьяна Данилова поясняла, что учителям все проиндексируют, как и положено, с 1 января 2023 года, но выплатят педагогам в мае в виде премии. Задержку выплат чиновник объяснила отсутствием постановления главы администрации области. Однако, как утверждают в облкомобразования, данное постановление было официально опубликовано еще в конце прошлого года.



