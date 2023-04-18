В Волгограде полицейские прервали карьеру 22-летнего курьера

Расследования 18.04.2023 21:14
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18.04.2023 21:14
Полицейские задержали 22-летнего волгоградца, причастного к обману пенсионеров. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в полицию обратились несколько пенсионерок, которые отдали парню более 2 миллионов рублей якобы за не привлечение к ответственности их родственников за фейковые ДТП. После того, как курьер приехал к одной из потерпевших, он был задержан оперативниками.
Выяснилось, что волгоградец нашел объявление о «работе» в одном из мессенджеров. Суть карьеры заключалась в выполнении роли курьера. Надо было забирать деньги у жертв мошенников. Молодой человек "трудился" за процент от от суммы, которую удавалось выманить у пожилых людей.
При этом согласившийся на противоправные действия парень при устройстве на "работу" предоставил «работодателям» свои паспортные данные и прошел инструктаж, как общаться со стариками и как действовать в том или ином случае.
В ходе обыска у подозреваемого были изъяты сотовые телефоны и другие предметы, указывающие на его причастность к обману стариков. Волгоградец успел обмануть пятерых пенсионеров.
Молодой человек арестован. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов его противоправной деятельности.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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