Расследования

В Волгограде двоих юных курьеров обвиняют в попытке крупного мошенничества

Расследования 06.04.2023 11:09
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06.04.2023 11:09


Двое курьеров в возрасте 17 и 19 лет обвиняются в попытке обмана на крупную сумму денег 84-летней жительницы Волгограда. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, следователи завершили расследование. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд.
Молодые люди обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Следствием установлено, что 17-летний подросток в интернете откликнулся на предложение «легкого заработка». Необходимо было забирать деньги у граждан, которых якобы спасали своих родственников, попавших в ДТП или иную тяжелую ситуацию. Курьеру обещали 10% от суммы. Несовершеннолетний и его 19-летний товарищ согласились на такую подработку.
По поручению куратора 17 января текущего года они прибыли в одну из квартир дома 74 по проспекту Университетский в Волгограде, где проживает 84-летняя женщина. Ранее по телефону пенсионерку убедили в том, что ее дочь попала в ДТП и ей срочно нужны деньги. Пожилая женщина согласилась передать курьерам 385 тысяч рублей.
Молодые люди должны были забрать деньги, вычесть из суммы 10% себе, а остальное перечислить на счета, которые укажет куратор. Однако довести это до конца они не смогли. Курьеров на выходе из квартиры задержали оперативники.

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