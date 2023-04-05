В Волгограде УФСБ и полиция задержали 17-летнего курьера мошенников

17-летний учащийся колледжа, выполнявший функции курьера для мошенников, задержан в Волгограде. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, операцию провели оперативники уголовного розыска регионального главка совместно с коллегами из городской полиции и во взаимодействии с сотрудниками УФСБ.





Задержание проводилось, когда подросток переводил через банкомат своим «работодателям» деньги, которые забрал у 84-летней жительницы Красноармейского района. Ранее ей поступил звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов. Звонивший убедил пожилую женщину, что её дочь совершила ДТП с тяжкими последствиями, и потребовал кругленькую сумму, чтобы спасти родственницу от уголовного дела. Перепуганная бабушка передала прибывшему курьеру 203 тысячи рублей.

Выяснилось, что несовершеннолетний нашёл объявление о работе посыльным в одном из мессенджеров и знал, что будет являться участником преступной схемы.

– В его обязанности входили сбор денег у пожилых людей и перевод их на счета мошенников. По имеющейся информации, это не единственный эпизод его криминальной деятельности. Предварительно установлено, что подросток посетил как минимум семерых пенсионеров. Общая сумма ущерба составила почти 2,5 миллиона рублей, – уточнили в региональном управлении МВЛД России.

Сейчас полицейские устанавливают причастность волгоградца к другим аналогичным преступлениям. Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Фото и видео: ГУ МВД по Волгоградской области