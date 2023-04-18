Количество болеющих ОРВИ волгоградцев снизилось за неделю на 4%

В регионе циркулируют негриппозные вирусы - в большей степени парагриппа и аденовируса. В числе прочих возбудителей обнаруживаются также РС-вирус и риновирус.
Здравоохранение 18.04.2023 20:23
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18.04.2023 20:23
В регионе циркулируют негриппозные вирусы - в большей степени парагриппа и аденовируса. В числе прочих возбудителей обнаруживаются также РС-вирус и риновирус.
За прошедшую неделю в регионе продолжило снижаться количество болеющих простудами волгоградцев. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, снижение составило 4%. Среди всех заболевших 45% - это дети до 14 лет.Заболеваемость снизилась среди школьников в возрасте 7-14 лет и среди взрослых, но остается выше значений эпидемического порога среди детей в возрастных группах до двух лет и от трех до шести лет.
В регионе циркулируют негриппозные вирусы - в большей степени парагриппа и аденовируса. В числе прочих возбудителей обнаруживаются также РС-вирус и риновирус.
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