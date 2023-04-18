Под Волгоградом спустя 25 лет в смерти мужчины обвинили его дядю





Следователи раскрыли в Волгоградской области преступление, совершенное в 1998 году в рабочем поселке Светлый Яр. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), обвиняется 58-летний местный житель.

По данным следствия, он причастен к гибели 28-летнего мужчины, которого 25 июня 1998 года доставили с тяжелыми травмами в больницу, где он скончался. Задержанный оказался дядей погибшего. Он сознался в содеянном. На момент совершения преступления ему было 33 года.

Правоохранители установили, что 25 лет назад мужчины распивали спиртное в одной из квартир дома №24 микрорайона 1 рабочего поселка Светлый Яр. В ходе застолья произошла ссора. Дядя нанес своему племяннику не менее пяти ударов табуретом в разные части тела, а потом оттащил молодого человека на балкон и сбросил вниз.

Ранее при проведении следственных действий он утверждал, что его племянник пошел на балкон подышать воздухом, но долго не возвращался. Родственник пошел за ним и увидел, что племянник упал.

В 1998 году производство по уголовному делу было приостановлено, но в текущем году в ходе системной работы по расследованию и раскрытию преступлений прошлых лет следователями СКР принято решение о возобновлении с целью установления всех обстоятельств гибели мужчины.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области



