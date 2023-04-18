Расследования

Под Волгоградом спустя 25 лет в смерти мужчины обвинили его дядю

Расследования 18.04.2023 13:19
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18.04.2023 13:19


Следователи раскрыли в Волгоградской области преступление, совершенное в 1998 году в рабочем поселке Светлый Яр. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), обвиняется 58-летний местный житель.
По данным следствия, он причастен к гибели 28-летнего мужчины, которого 25 июня 1998 года доставили с тяжелыми травмами в больницу, где он скончался. Задержанный оказался дядей погибшего. Он сознался в содеянном. На момент совершения преступления ему было 33 года.
Правоохранители установили, что 25 лет назад мужчины распивали спиртное в одной из квартир дома №24 микрорайона 1 рабочего поселка Светлый Яр. В ходе застолья произошла ссора. Дядя нанес своему племяннику не менее пяти ударов табуретом в разные части тела, а потом оттащил молодого человека на балкон и сбросил вниз.
Ранее при проведении следственных действий он утверждал, что его племянник пошел на балкон подышать воздухом, но долго не возвращался. Родственник пошел за ним и увидел, что племянник упал. 
В 1998 году производство по уголовному делу было приостановлено, но в текущем году в ходе системной работы по расследованию и раскрытию преступлений прошлых лет следователями СКР принято решение о возобновлении с целью установления всех обстоятельств гибели мужчины.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
Фото: СУ СКР по Волгоградской области

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