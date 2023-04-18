Под Волгоградом спустя 25 лет в смерти мужчины обвинили его дядю

Расследования 18.04.2023 13:19
0
18.04.2023 13:19
Следователи раскрыли в Волгоградской области преступление, совершенное в 1998 году в рабочем поселке Светлый Яр. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), обвиняется 58-летний местный житель.
По данным следствия, он причастен к гибели 28-летнего мужчины, которого 25 июня 1998 года доставили с тяжелыми травмами в больницу, где он скончался. Задержанный оказался дядей погибшего. Он сознался в содеянном. На момент совершения преступления ему было 33 года.
Правоохранители установили, что 25 лет назад мужчины распивали спиртное в одной из квартир дома №24 микрорайона 1 рабочего поселка Светлый Яр. В ходе застолья произошла ссора. Дядя нанес своему племяннику не менее пяти ударов табуретом в разные части тела, а потом оттащил молодого человека на балкон и сбросил вниз.
Ранее при проведении следственных действий он утверждал, что его племянник пошел на балкон подышать воздухом, но долго не возвращался. Родственник пошел за ним и увидел, что племянник упал.
В 1998 году производство по уголовному делу было приостановлено, но в текущем году в ходе системной работы по расследованию и раскрытию преступлений прошлых лет следователями СКР принято решение о возобновлении с целью установления всех обстоятельств гибели мужчины.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
Фото: СУ СКР по Волгоградской области
СК назвал обвиняемого в деле о гибели мужчины на стройке ЖК «Колизей»17.04.2023 18:37
Расследования 17.04.2023 18:37
Подростка за угрозы директору школы под Волгоградом отправили на год в колонию17.04.2023 12:06
Расследования 17.04.2023 12:06
Калонкин оспорил приговор по делу о хищениях на волгоградских свалках16.04.2023 15:38
Расследования 16.04.2023 15:38
Миллионы за «липовый» капремонт. В Волгограде судят железнодорожников за аферу 7-летней давности16.04.2023 14:27
Расследования 16.04.2023 14:27
Получивший по суду за теракт 20 лет генерал СК Музраев обжаловал приговор16.04.2023 12:25
Расследования 16.04.2023 12:25
«Она уже родила третьего»: в Котово осудили женщину за истязание двухлетней дочки15.04.2023 07:30
Расследования 15.04.2023 07:30
В Волгоградской области экс-сотрудницу банка осудили за кражи со счетов 37 пенсионеров14.04.2023 20:01
Расследования 14.04.2023 20:01
Обокравшему волгоградских детей дагестанцу дали 5 лет колонии14.04.2023 17:24
Расследования 14.04.2023 17:24
Осудят спустя 25 лет. В Волгограде раскрыли групповое изнасилование 14-летнего подростка14.04.2023 13:09
Расследования 14.04.2023 13:09
Следователи ищут виновных в затоплении сухогрузной баржи под Волгоградом14.04.2023 12:39
Расследования 14.04.2023 12:39
Удушливый запах и слой пепла: закрытая по суду свалка травит токсичным газом волгоградцев13.04.2023 19:08
Расследования 13.04.2023 19:08
Оскорблял власть: спрятавшего труп в мусорном баке волгоградца осудили на 9,5 лет13.04.2023 16:35
Расследования 13.04.2023 16:35
Изрезавший девушку в Волжском кикбоксер Аркадий Григорян останется в СИЗО до осени13.04.2023 11:48
Расследования 13.04.2023 11:48
В Волгограде экс-чиновников районной администрации осудили за мошенничество13.04.2023 11:23
Расследования 13.04.2023 11:23
Нашли в подъезде. В Волгограде зарезали участника боевых действий на Украине13.04.2023 10:53
Расследования 13.04.2023 10:53