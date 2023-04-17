На Волжской ГЭС 17 апреля начался пик максимальных сбросов

Экология 17.04.2023 17:26
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17.04.2023 17:26
С сегодняшнего дня, 17 апреля Волжская ГЭС начала работать в режиме максимальных сбросов. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росводресурсах, объем сбросов до 23 апреля составит 26000±500 м³/с в сутки. С 23 по 26 апреля расходы воды начнут постепенно снижаться по 2000 м³/с ежедневно и 27 апреля сократятся до 17000±500 м³/с.
В режиме «рыбной полки», необходимой для нереста рыбы, Волжская ГЭС будет работать до 30 апреля. Ее продолжительность будет зависеть от фактически складывающейся гидрологической обстановки в мае.
Как отметили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, по оценке специалистов, складывающиеся условия благоприятны для Волго-Ахтубинской поймы, и поступившей воды будет достаточно для заполнения ее основных водотоков.
Фото пресс-службы Волжской ГЭС
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