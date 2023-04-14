Расследования

Осудят спустя 25 лет. В Волгограде раскрыли групповое изнасилование 14-летнего подростка

Расследования 14.04.2023 13:09
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14.04.2023 13:09


В Волгограде перед судом предстанет один из участников группового изнасилования 14-летнего подростка. Как сообщает ИА «Высота 102», преступление было совершено в 1998 году. 

— Следственный отдел по Дзержинскому району Волгограда СУ СКР по региону завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в половом сношении с применением насилия. Материалы дела направлены в суд, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Потерпевшая опознала мужчину, после его задержания. Двое других фигурантов, причастных к совершению преступления, уже скончались.

Следствием установлено, что 14 сентября 1998 года обвиняемый, которому на момент совершения преступления было 18 лет, вместе с двумя знакомыми встретил в Дзержинском районе Волгограда тогда еще 14-летнюю потерпевшую. Злоумышленники познакомились с подростком и предложили проводить ее домой. Возле одного из МКД по улице Симонова, они напали на нее, избили, а после чего изнасиловали. В 1998 году установить лиц, причастных к совершению преступления, не удалось. 

Лишь спустя четверть века в ходе системной работы по расследованию и раскрытию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты совместно с оперативниками смогли установить свидетеля тех событий. С его слов, он видел, как в тот день трое мужчин скрылись с места происшествия, а также назвал имена предполагаемых насильников. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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