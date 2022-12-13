Одного задержали, второй — умер: в Волгограде спустя четверть века раскрыли жестокое убийство

В Волгограде раскрыто жестокое убийство, совершенное 25 лет назад в Красноармейском районе. Один из подозреваемых по делу задержан, второй — скончался спустя два года после совершения преступления.

— 29 января 1997 года в одну из квартир, расположенных по улице Остравская Красноармейского района Волгограда, ворвались двое неизвестных мужчин, которые, выдвигая требования о передачи им денежных средств, причинили смертельные телесные повреждения 51-летнему хозяину квартиры, от которых он скончался на месте, — сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело, однако установить лиц, совершивших указанное преступление, на тот момент не удалось.

Однако в текущем году сотрудники специализированного следственного отделения по раскрытию преступлений прошлых лет сумели выйти на след предполагаемых убийц.





— В ходе изучения материалов уголовного дела принято решение о возобновлении предварительного следствия и проведении дополнительных следственных действий, — пояснила Буянова. — В результате личности обоих нападавших установлены. Ими оказались на тот момент 24-летние жители Волгограда.

Местонахождение одного из злоумышленников установлено в ходе слаженной работы следователей СК и оперативных сотрудников ГУ МВД России по Волгоградской области. Сейчас 49-летний фигурант задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п.п. «ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Следствие ходатайствовало об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

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