В Волгограде жестокого убийцу нашли по отпечаткам пальцев через 14 лет

Сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области спустя 14 лет после жесткого убийства по отпечаткам пальцев вычислили преступника. Следователями возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя.





– В марте 2008 года в квартире в Красноармейском районе Волгограда было обнаружено тело 49-летнего мужчины с ножевым ранением в область груди. В результате проведения комплекса мероприятий по раскрытию преступлений прошлых лет полицейские совместно со следователями регионального СУ СК установили личность подозреваемого в совершении этого преступления, – сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД по региону. – Им оказался ранее судимый 46-летний местный житель. Установлено, что в тот день мужчины распивали спиртные напитки в квартире погибшего. Между ними возник конфликт, и злоумышленник нанес своему приятелю удар кухонным ножом, а затем скрылся с места преступления.

По информации СУ СК России по Волгоградской области, фигурант уголовного дела задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство. Он признал свою вину. С его участием проведена проверка показаний на месте происшествия. Злоумышленник заключен под стражу.

Фото и видео: СУ СКР по Волгоградской области / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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