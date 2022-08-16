Расследования

В Волгограде жестокого убийцу нашли по отпечаткам пальцев через 14 лет

Расследования 16.08.2022 17:34
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16.08.2022 17:34


Сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области спустя 14 лет после жесткого убийства по отпечаткам пальцев вычислили преступника. Следователями возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя.  



– В марте 2008 года в квартире в Красноармейском районе Волгограда было обнаружено тело 49-летнего мужчины с ножевым ранением в область груди. В результате проведения комплекса мероприятий по раскрытию преступлений прошлых лет полицейские совместно со следователями регионального СУ СК установили личность подозреваемого в совершении этого преступления, – сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД по региону. – Им оказался ранее судимый 46-летний местный житель. Установлено, что в тот день мужчины распивали спиртные напитки в квартире погибшего. Между ними возник конфликт, и злоумышленник нанес своему приятелю удар кухонным ножом, а затем скрылся с места преступления.

По информации СУ СК России по Волгоградской области, фигурант уголовного дела задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство. Он признал свою вину. С его участием проведена проверка показаний на месте происшествия. Злоумышленник заключен под стражу.

 

Фото и видео: СУ СКР по Волгоградской области / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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