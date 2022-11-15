Расследования

Заказчик — Кадин: в Волгограде раскрыто резонансное убийство бизнесмена Василия Бухтиенко

Расследования 15.11.2022 16:15
0
15.11.2022 16:15


В Волгограде сотрудники специализированного следственного отделения по раскрытию преступлений прошлых лет СУ СКР по Волгоградской области раскрыли заказное убийство 12-летней давности предпринимателя Василия Бухтиенко. Как сообщает ИА «Высота 102», на след заказчика и исполнителей удалось выйти, в том числе благодаря генетической экспертизе.

— В ходе экспертных исследований на орудии преступления — монтировке, а также на перчатке, изъятых в ходе прочесывания местности по маршруту отхода злоумышленников с места преступления, обнаружены генетические следы, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — В результате слаженной работы следователей специализированного следственного отделения по раскрытию преступлений прошлых лет СУ СКР по Волгоградской области и оперативных сотрудников областного главка МВД личности злоумышленников установлены. Ими оказались 21-летний на тот момент студент и его 26-летний безработный знакомый — местные жители, совместно занимавшиеся спортом в одном из клубов Волгограда. 

При этом, как установили следователи, мужчины являются исполнителями преступления, а заказчиком убийства выступил 45-летний авторитетный бизнесмен. Помимо обнаружения генетических следов, следствием собраны неопровержимые доказательства причастности обоих лиц и заказчика.

По версии следствия, 30 апреля 2010 года на парковке теннисного клуба, расположенного в Краснооктябрьском районе Волгограда недалеко от бассейна «Искра», обнаружено тело 51-летнего предпринимателя с множественными телесными повреждениями. Следствие возбудило уголовное дело по ст. 105 УК РФ — убийство. 


Установлено, что в указанный день неизвестные под видом рабочих, дождавшись приезда потерпевшего на очередную тренировку, прошли на территорию спортклуба, где один из нападавших обездвижил его при помощи электрошокера, а второй, используя металлическую монтировку, нанес ему множественные удары в область головы, от которых коммерсант скончался на месте. Вместе с тем, установить лиц, совершивших указанное преступление, на тот момент времени не удалось. 

Как отметили в пресс-службе регионального СУ СК РФ, в этом году в ходе изучения материалов уголовного дела принято решение о проведении дополнительных следственных действий, а также назначении судебных экспертиз по некогда резонансному преступлению. 

— Исполнители преступления задержаны. Накануне им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного п.п. «ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму, — отметила Дарья Буянова. — По ходатайству следователя в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уточняется, что фигуранты дела, а также их адвокаты уже приступили к ознакомлению с материалами. В ближайшее время дело направят прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направлении его в суд.

Известно, что убитый в 2010-м Бухтиенко в марте 2007 года баллотировался в Волгоградскую гордуму по Центральному округу. Владел несколькими торговыми коммерческими предприятиями, гостиницей и кафе «Сталинград» на Мамаевом Кургане, а также газетой «Горожанин».


Как сообщил ИА «Высота 102» собственный источник в силовых структурах региона, заказчиком убийства Василия Бухтиенко выступил расстрелянный киллером в августе 2011 года на открытой террасе ресторана «Фасоль» на улице Чуйкова в центре Волгограда Владимир Кадин. Задержанные бывшие спортсмены свою вину отрицают. 

По данным информагентства, в 90-е ОПГ под предводительством авторитета Владимира Кадина контролировала в Волгограде рынки, автомобильный бизнес, проворачивала сомнительные операции с недвижимостью и имела коррупционные связи с представителями власти.

К началу 2000-х Кадин имел отношение к ресторанному, гостиничному, игорному бизнесу, а также к сфере нефтеторговли и был известен как «смотрящий» по Волгоградской области. Кроме того, Владимир Кадин занимал пост вице-президента региональной федерации бокса и имел репутацию ярого противника наркоторговли.  

Фото: Московское областное отделение КПРФ / Криминальная Россия/vk.com / СУ СКР по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
15.11.2022 17:17
Расследования 15.11.2022 17:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.11.2022 12:50
Расследования 15.11.2022 12:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.11.2022 12:08
Расследования 15.11.2022 12:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.11.2022 10:52
Расследования 15.11.2022 10:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.11.2022 17:15
Расследования 14.11.2022 17:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.11.2022 13:10
Расследования 14.11.2022 13:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.11.2022 12:11
Расследования 14.11.2022 12:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.11.2022 11:42
Расследования 14.11.2022 11:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.11.2022 10:41
Расследования 14.11.2022 10:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.11.2022 09:59
Расследования 14.11.2022 09:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.11.2022 12:13
Расследования 13.11.2022 12:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.11.2022 08:28
Расследования 12.11.2022 08:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2022 12:05
Расследования 11.11.2022 12:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2022 08:02
Расследования 11.11.2022 08:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.11.2022 18:29
Расследования 09.11.2022 18:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:37
Чартерные рейсы запускают из Волгограда в Хургаду 16 декабряСмотреть фотографии
17:29
В Советском районе Волгограда возле кардиоцентра заложили сосновый борСмотреть фотографииCмотреть видео
17:17
Суд арестовал узбека, изнасиловавшего волгоградку возле Казачьего рынкаСмотреть фотографии
16:48
Облздрав ждет улучшений от нового главврача детской поликлиники №2Смотреть фотографии
16:15
Заказчик — Кадин: в Волгограде раскрыто резонансное убийство бизнесмена Василия БухтиенкоСмотреть фотографии
15:24
На юге Волгограда зачистили 15 стихийных свалокСмотреть фотографии
14:54
«Красота под ногами» в Волгограде возвела 10-метровую насыпь из отходов плиткиСмотреть фотографии
12:50
СК возбудил дело об истязании матерью годовалой девочки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:48
Ответит на звонки и защитит от спама: клиентам Tele2 доступен голосовой ассистентСмотреть фотографии
12:47
Депутаты Гордумы утвердили меры поддержки семей добровольцев и контрактниковСмотреть фотографии
12:29
РПН в Волгограде взялся за такси и каршеринг: номера горячих линийСмотреть фотографии
12:08
В Волгограде завели дело на насильника с Казачьего рынкаСмотреть фотографии
11:52
Придали импульс: суд в Волгограде увеличил штраф УК из-за потопа в квартиреСмотреть фотографии
11:32
Котлован на месте братской могилы на площади Ленина в Волгограде укрывают гранитомСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде у рынка в Дзержинском районе изнасиловали женщину: видеоСмотреть фотографии
10:38
В военкоматах Волгограда и области за месяц мобилизации усилился кадровый голодСмотреть фотографии
10:36
В Волгограде после концерта в ДК в больнице оказалась 14-летняя школьницаСмотреть фотографии
10:04
Волгоградцы – участники Сталинградской битвы получат по 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:49
Отопление вернулось в дома жителей поселка ГЭС в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:48
Мобилизованных волгоградцев освободили от пени за просрочку по оплате электроэнергииСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде каменщик при падении с 4 этажа сломал позвонки и ребраСмотреть фотографии
09:35
ФСБ перекрыла крупный канал поставки наркотиков в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
09:22
«На месте скорая и пожарные»: в центре Волгограда иномарка вылетела на тротуарСмотреть фотографии
09:11
Новая разработка билайн помогает снизить число сбоев на сетиСмотреть фотографии
07:59
В Волгограде ищут пропавшую месяц назад 70-летнюю пенсионерку в камуфляжеСмотреть фотографии
21:47
Волгоградская область вошла в десятку самых активных регионов в экологическом конкурсеСмотреть фотографии
21:11
В ночь на 15 ноября в Волгоградской области ударят морозы до -7Смотреть фотографии
20:43
На строящейся трассе под Волгоградом 15 ноября изменится схема движенияСмотреть фотографии
20:14
Министр РФ Максим Решетников в правительстве поставил Волгоградскую область в пример другим регионамСмотреть фотографии
19:52
«Ему было бы сегодня сорок»: в волжской школе открыли мемориал погибшему на Украине Герою РоссииСмотреть фотографии
 