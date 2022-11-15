В Волгограде сотрудники специализированного следственного отделения по раскрытию преступлений прошлых лет СУ СКР по Волгоградской области раскрыли заказное убийство 12-летней давности предпринимателя Василия Бухтиенко. Как сообщает ИА «Высота 102», на след заказчика и исполнителей удалось выйти, в том числе благодаря генетической экспертизе.

— В ходе экспертных исследований на орудии преступления — монтировке, а также на перчатке, изъятых в ходе прочесывания местности по маршруту отхода злоумышленников с места преступления, обнаружены генетические следы, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — В результате слаженной работы следователей специализированного следственного отделения по раскрытию преступлений прошлых лет СУ СКР по Волгоградской области и оперативных сотрудников областного главка МВД личности злоумышленников установлены. Ими оказались 21-летний на тот момент студент и его 26-летний безработный знакомый — местные жители, совместно занимавшиеся спортом в одном из клубов Волгограда.

При этом, как установили следователи, мужчины являются исполнителями преступления, а заказчиком убийства выступил 45-летний авторитетный бизнесмен. Помимо обнаружения генетических следов, следствием собраны неопровержимые доказательства причастности обоих лиц и заказчика.

По версии следствия, 30 апреля 2010 года на парковке теннисного клуба, расположенного в Краснооктябрьском районе Волгограда недалеко от бассейна «Искра», обнаружено тело 51-летнего предпринимателя с множественными телесными повреждениями. Следствие возбудило уголовное дело по ст. 105 УК РФ — убийство.





Установлено, что в указанный день неизвестные под видом рабочих, дождавшись приезда потерпевшего на очередную тренировку, прошли на территорию спортклуба, где один из нападавших обездвижил его при помощи электрошокера, а второй, используя металлическую монтировку, нанес ему множественные удары в область головы, от которых коммерсант скончался на месте. Вместе с тем, установить лиц, совершивших указанное преступление, на тот момент времени не удалось.

Как отметили в пресс-службе регионального СУ СК РФ, в этом году в ходе изучения материалов уголовного дела принято решение о проведении дополнительных следственных действий, а также назначении судебных экспертиз по некогда резонансному преступлению.

— Исполнители преступления задержаны. Накануне им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного п.п. «ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму, — отметила Дарья Буянова. — По ходатайству следователя в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уточняется, что фигуранты дела, а также их адвокаты уже приступили к ознакомлению с материалами. В ближайшее время дело направят прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направлении его в суд.

Известно, что убитый в 2010-м Бухтиенко в марте 2007 года баллотировался в Волгоградскую гордуму по Центральному округу. Владел несколькими торговыми коммерческими предприятиями, гостиницей и кафе «Сталинград» на Мамаевом Кургане, а также газетой «Горожанин».





Как сообщил ИА «Высота 102» собственный источник в силовых структурах региона, заказчиком убийства Василия Бухтиенко выступил расстрелянный киллером в августе 2011 года на открытой террасе ресторана «Фасоль» на улице Чуйкова в центре Волгограда Владимир Кадин. Задержанные бывшие спортсмены свою вину отрицают.

По данным информагентства, в 90-е ОПГ под предводительством авторитета Владимира Кадина контролировала в Волгограде рынки, автомобильный бизнес, проворачивала сомнительные операции с недвижимостью и имела коррупционные связи с представителями власти.

К началу 2000-х Кадин имел отношение к ресторанному, гостиничному, игорному бизнесу, а также к сфере нефтеторговли и был известен как «смотрящий» по Волгоградской области. Кроме того, Владимир Кадин занимал пост вице-президента региональной федерации бокса и имел репутацию ярого противника наркоторговли.

Фото: Московское областное отделение КПРФ / Криминальная Россия/vk.com / СУ СКР по Волгоградской области