«Против нас работает время»: в Волгограде по каплям крови раскрывают уголовные «глухари» 

В России 25 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов следствия. Раскрывать преступления — работа не из легких. А если жестокое убийство или изнасилование произошло много лет назад? Отсутствие улик и свидетелей, запутанные уголовные дела, поджимающие сроки расследования — все это будни Первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Волгоградской области. Подробности — в специальном материале ИА «Высота 102».

«Приходится все начинать с нуля»





Отделение по расследованию преступлений прошлых лет образовано в структуре СК России в 2019 году. К следователям попадают наиболее сложные и неоднозначные уголовные дела, ранее приостановленные по тем или иным причинам. Жестокие убийства, изнасилования, избиения со смертельным исходом — следователям отделения приходится шаг за шагом вновь восстанавливать картину преступлений и искать ускользнувшие ранее доказательства.

— Следствие — это мощная связка профессионалов с большой буквы. На раскрытие и расследование преступлений прошлых лет брошены самые опытные сотрудники комитета, — рассказывает руководитель отделения Сергей Дорошев. — Мы тесно взаимодействуем с оперативниками областного главка МВД и криминалистами регионального СУ СК России.





По словам подполковника, часто к ним в отдел попадают дела, в которых приходится все начинать практически с нуля — искать доказательства, спустя много лет опрашивать свидетелей и потерпевших, назначать экспертизы с корректировкой на текущие реалии.

— Самый сложный момент — против нас работает время. Зачастую сроки давности по уголовным делам поджимают и следствию необходимо в довольно короткий срок собрать достаточную доказательственную базу и изобличить преступника, — делится офицер.

Сергей Дорошев начинал свой путь в следственном отделе по городу Волжскому. Потом перевелся в Волгоград. Около 9 лет проработал в отделе криминалистики. На предложение возглавить новое отделение — сразу ответил согласием.

— Почему я согласился на эту должность? Эта работа тесно перекликается с тем, чем я занимался, будучи криминалистом, — говорит Дорошев. — Я также изучал уголовные дела, приостановленные в производстве. Намечал по ним, что необходимо сделать следователю, назначал дополнительные экспертизы и соответственно контролировал исполнение.

«Ни свидетелей, ни орудия преступления»





Как уголовные дела попадают в отделение Сергея Дорошева? По словам подполковника, на базе СУ СКР по Волгоградской области совместно с управлением уголовного розыска работают аналитические группы.

— Следователи и оперативники ежедневно изучают десятки материалов. Этим же занимаются и криминалисты. Самые перспективные с точки зрения расследования берем в работу в первую очередь, — рассказывает Сергей Дорошев. — Бывает и так, что сроки давности уже вышли, тогда мы делаем упор на такие моменты, как возмещение ущерба по уголовному делу. Устанавливаем имущество, которое есть у фигуранта, суд накладывает арест.

Офицер отмечает, что изобличать преступников помогают современные технологии. Одна из них — экспертиза ДНК.

— Раньше как могло происходить: после совершения преступления злоумышленник, например, мог вымыть нож, и уничтожить следы крови, а ДНК — не смоешь. Спустя годы мы имеем возможность выделить генотип и вычислить подозреваемого.





В качестве примера, Дорошев приводит преступление, совершенное в конце 90-х годов во Фроловском районе Волгоградской области. В частном доме обнаружили женский труп. Еще один потерпевший позже скончался в больнице от тяжелой черепно-мозговой травмы, не приходя в сознание. Мужчина так и не успел рассказать, что произошло.

— На тот период в ходе осмотра места происшествия изъяли одежду, на которой была кровь. Провели биологическую экспертизу. И на этом все. Больше не было ничего: ни свидетелей, ни орудия преступления. Отсутствовали и доступные сейчас технологи. Дело ушло в архив, — вспоминает руководитель отделения по расследованию преступлений прошлых лет. — Проанализировав материалы, мы пришли к выводу, что необходимо провести экспертизу ДНК. Тот самый образец крови направили в лабораторию, и исследование показало, что часть биологической жидкости принадлежит совершенно постороннему человеку. Его личность установили по базе данных, так как впоследствии он уже отбывал наказание за другое преступление. Недавно ему вынесли приговор.

«Вычислили по капле крови»





Показательно и расследование изнасилования, совершенного 12 лет назад в Камышинском районе Волгоградской области. Как уточняет Дорошев, это было одно из первых раскрытых дел прошлых лет образованного в 2019 году отделения.

— Молодая девушка рано утром шла на электричку. В безлюдном месте на нее напал неизвестный мужчина. Он начал избивать свою жертву и в итоге изнасиловал ее. От сильных побоев она потеряла сознание, — вспоминает подполковник. — Буквально за пару дней до нападения потерпевшую пригласили на свадьбу в качестве гостя. В одном из шуточных конкурсов, ей как победительнице, вручили металлический гвоздь. Девушка положила его в свою дамскую сумочку и благополучно о нем забыла. В момент нападения ей удалось достать гвоздь и несколько раз ударить им насильника по лицу. Кроме капли крови у следствия больше не было никаких зацепок. Девушка не смогла его запомнить, свидетели отсутствовали. Дело отправили в архив.

Установить личность преступника спустя годы помогла генетическая экспертиза следов крови на металлическом гвозде.

— База данных выдала совпадение, с мужчиной, совершившем годом позже аналогичное преступление. Злоумышленник сильно удивился, когда мы на него вышли. У него был всего один вопрос: «Как?». Кстати, на голове у него остался шрам после того случая. Он так до конца и не смог принять тот факт, что его вычислили по незначительной капле крови.

«Следователь — это призвание»





Под началом Сергея Дорошева работают два следователя — один по особо важным делам и старший следователь. Среди главных качеств сотрудников, занимающихся раскрытием преступлений прошлых лет, офицер СК называет скрупулезность и усидчивость.

— Ежедневно приходится работать с большим количеством материалов. Необходимо дотошно вчитываться в каждую страницу уголовного дела, подмечать детали, много анализировать, — рассказывает наш собеседник. — Следователь — это призвание. Не каждый способен выдерживать нагрузки, налаживать контакт с людьми, постоянно совершенствовать свои знания, ведь преступники тоже не стоят на месте.

Дорошев вспоминает еще одно дело 2012 года, раскрыть которое помогла дотошность следователя.





— В Волжском произошло жестокое избиение мужчины, который впоследствии скончался от полученных травм. Потерпевшего забили металлической трубой, а находившийся рядом с ним свидетель убежал и не смог запомнить ничего, что могло пригодиться следствию. Единственной зацепкой стала капля крови — нападавший в ходе борьбы оставил ее на шнурках свидетеля. Следователь заметил такую незначительную деталь и назначил экспертизу ДНК. По базе совпадений не оказалось. Тогда мы повторно изучили всех вызывающих подозрение ранее судимых граждан, проживавших в районе совершения преступления. Вскоре получили результаты их проб ДНК и вышли на след подозреваемых. Пару лет назад двоих фигурантов дела приговорили к внушительным срокам заключения — суд назначил им по 13-14 лет лишения свободы.





Как отмечает офицер, он никогда не забудет слов благодарности от сына погибшего. Мужчина уже почти потерял всякую надежду найти убийц отца.

— Таких слов благодарности мы давно не слышали. Это действительно было очень приятно. В эти минуты ты понимаешь, что действительно занят правильным делом. Мы ради этого собственно и работаем, — говорит руководитель отделения. — Во главе угла у нас всегда стоит принцип неотвратимости наказания. Рано или поздно каждый ответит за совершенное в прошлом преступление.

«Опознал спустя восемь лет»





Еще одна сложность при раскрытии преступлений прошлых лет — некоторые свидетели просто банально умирают в силу естественных причин, а другие не могут или не хотят вспоминать то, что произошло 10-15-20 лет назад. Но происходили и обратные ситуации.

— Из последнего вспоминается направленное в суд в июне этого года уголовное дело о жестоком убийстве на трассе в Светлоярском районе Волгоградской области, — рассказывает Дорошев. — Преступление совершено в 2014 году. Потерпевший забрал своего сына и двух его друзей с тренировки в Красноармейском районе Волгограда. По дороге домой в поселок Светлый Яр у него на трассе возник конфликт с другим водителем. Неизвестный за рулем автомобиля, совершив умышленное ДТП, вынудил мужчину с детьми остановиться. Пока водители общались, произошло событие, не поддающееся вообще никакой логике.





По словам, Дорошева, пассажир из остановившейся машины на корточках подкрался к жителю Светлого Яра и нанес последнему не менее 30 ножевых ранений.

— За жестокой расправой наблюдали дети. После чего они бросились бежать и выбрались к ближайшей АЗС. Сотрудники заправки вызвали полицейских, но на месте преступления уже никого не было. Следователи знали лишь марку и цвет автомобиля злоумышленников. На этом все закончилось. Спустя годы нашему отделу удалось сдвинуть дело с «мертвой» точки. Была назначена очная ставка между сыном погибшего мужчины и одним из фигурантов. Мальчику на момент совершения преступления было около 12 лет, но ему настолько сильно врезалось в память выражение лица злоумышленника, что он без труда опознал его спустя восемь лет.

Дорошев подчеркивает, что за все время работы отделения ни одно уголовное дело не вернулось из суда для повторного расследования. Мало того, в первом полугодии 2022-го подчиненными подполковника раскрыто и направлено в суд уже 13 преступлений, из них — восемь убийств, три смертельных избиения и два эпизода насильственных действий сексуального характера.





— Вообще за любым преступлением скрывается чья-то поломанная судьба, людское горе и слезы. Самое страшное, что кто-то может просто пройти или промолчать, но на месте потерпевшего может оказаться каждый из нас. Наша задача — восстановить справедливость и довести расследование до конца.

Фото и коллаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102»