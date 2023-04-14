Глава КСП Волгограда Мордвинцев подал заявление об отставке









Депутаты городской думы удовлетворили заявление об отставке председателя КСП Волгограда Александра Мордвинцева.

- Городская Дума удовлетворила заявление председателя КСП Александра Мордвинцева об освобождении его от должности с 18 апреля. На этом посту он работает с мая 2018 года, - сообщили в пресс-службе представительного органа.

Мордвинцев также возглавляет Союз муниципальных контрольно-счетных органов России. Отмечается, что депутаты гордумы готовят документы для продления срока полномочий Александра Мордвинцева на должности председателя КСП Волгограда на следующий срок.

В гордуме пояснили, что в настоящее время подготовлен проект решения о внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате Волгограда, которые предусматривают сокращение срока полномочий руководителей и аудиторов КСП.

- Срок полномочий председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты Волгограда, в соответствии с принятым в 2012 году Положением, составляет 6 лет. Для приведения муниципальной системы к единообразию предлагается снизить этот срок до 5 лет, - сообщили в гордуме.

Параллельно с корректировкой Положения о КСП депутаты планируют рассмотреть вопрос о назначении на новый срок ее председателя.