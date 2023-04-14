Политика

Глава КСП Волгограда Мордвинцев подал заявление об отставке

Политика 14.04.2023 09:42
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14.04.2023 09:42



Депутаты городской думы удовлетворили заявление об отставке председателя КСП Волгограда Александра Мордвинцева. 
-  Городская Дума удовлетворила заявление председателя КСП Александра Мордвинцева об освобождении его от должности с 18 апреля. На этом посту он работает с мая 2018 года, - сообщили в пресс-службе представительного органа.
Мордвинцев также возглавляет Союз муниципальных контрольно-счетных органов России. Отмечается, что депутаты гордумы готовят документы для продления срока полномочий Александра Мордвинцева на должности председателя КСП Волгограда на следующий срок.
В гордуме пояснили, что в настоящее время подготовлен проект решения о внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате Волгограда, которые предусматривают сокращение срока полномочий руководителей и аудиторов КСП.
- Срок полномочий председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты Волгограда, в соответствии с принятым в 2012 году Положением, составляет 6 лет. Для приведения муниципальной системы к единообразию предлагается снизить этот срок до 5 лет, - сообщили в гордуме.
Параллельно с корректировкой Положения о КСП депутаты планируют рассмотреть вопрос о назначении на новый срок ее председателя.
Напомним, срок полномочий главы Волгограда, представительного органа местного самоуправления Волгограда и депутатов городской Думы установлен Уставом Волгограда и составляет 5 лет. В то же время срок полномочий председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты Волгограда, в соответствии с принятым в 2012 году Положением, составляет 6 лет. Для приведения муниципальной системы к единообразию предлагается снизить этот срок также до 5 лет.

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