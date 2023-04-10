Главами двух поселений в Волгоградской области на местных выборах стали единороссы









Волгоградский облизбирком подвел итоги выборов глав двух сельских поселений, которые прошли накануне, 9 апреля. Как сообщили ИА «Высота 102» в ИКВО, главой Кировского сельского поселения Светлоярского района избран Сергей Тетерятников, выдвинутый местным отделением политической партии «Единая Россия». Его поддержало 94,65% жителей поселения, принявших участие в голосовании. Явка избирателей составила 39,28%.





Главой Солодчинского сельского поселения Ольховского района стала Юлия Вахромеева, которую также выдвинуло «ЕР». За нее проголосовали 49,34% пришедших на выборы жителей поселения. Явка избирателей составила 48,37%.

ТИК по Светлоярскому и Ольховскому районам признали выборы состоявшимися.



