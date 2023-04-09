







Перед судом в Волжском в Волгоградской области предстанет Анаргуль Айткалиева, которая обвиняется в смерти 5-летнего сына, выпавшего из окна. Как сообщили в Волжском городском суде, уголовное дело поступило для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 2 февраля 2023 года Айткалиева Анаргуль оставила своего сына одного в квартире жилого дома по улице Машиностроителей, а сама ушла в бар. Ее не было дома и утром.

- Малолетний ребенок, не обнаружив мать, открыл окно и стал ее звать. Не удержавшись, ребенок выпал из окна третьего этажа жилого дома. В результате полученных при падении травм, малолетний скончался, - рассказали в суде.

Как ранее сообщало информагентство, в отношении 41-летней матери было возбуждено уголовное дело. В то трагичное утро в полицию позвонили очевидцы, которые увидели лежащего у дома ребенка. Прибывшие на место происшествия инспекторы ПДН установили, что пятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он позднее скончался. Тогда было известно, что фигурантка дела состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Вместе с сыном она жила в арендованной квартире.

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