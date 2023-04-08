Спорт

Голевая феерия на Волгоград Арене: «Ротор» разгромил ростовский СКА со счетом 4:0

Спорт 08.04.2023 19:48
0
08.04.2023 19:48


Сегодняшний матч «Ротора» и ростовского СКА  стал настоящим праздником для поклонников сине-голубых. Волгоградский клуб с разгромным счетом 4:0 обыграл ростовчан, доказав, что «Сталинград - родина победы!». Огромный плакат с таким слоганом и изображением Родины-матери накрывал одну из трибун.  

Это, действительно, был лучший поединок волгоградского клуба не только за последние месяцы, но, может быть, и за последние годы, сошлись во мнении болельщики, которые, наконец, дождались от футболистов полной отдачи и красивой, выверенной и стремительной игры. И, несмотря на ледяной ветер и неуютную погоду 8 апреля, вряд ли кто-то из 14637 зрителей пожалел, что субботний вечер прошел при таких зашкаливающих эмоциях.

Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», волгоградцы с самого начала дали понять, что настроены только на победу, без прелюдий начав атаковать. Практически все активные действия проходили на половине поля гостей, в то же время хозяева не давали приблизиться сопернику к своим воротам. Первый шанс отличиться у сине-голубых  был уже на 7-й минуте. Артём Максименко подал с углового, Сергей Обивалин пробил, но голкипер отбил выстрел и мяч прилетел на ногу Ризвану Умарову. Однако тот не сумел переправить его в сетку. Как оказалось в дальнейшем, волгоградцы только репетировали, пристреливаясь к воротам гостей. И в следующие разы  вратарю СКА шансов уже не дали.  Дважды удачно сработала связка Ильи Сафронова и Артема Максименко. Точные пасы Ильи результативно заканчивал Артем. Сафронов  помог и Ризвану Умарову стать автором третьего гола, отдав передачу  своему партнёру по команде, который тот удачно завершил, переиграв голкипера ростовчан.

После третьего забитого гола гости совсем сникли и почти не предпринимали никаких атакующих действий. А коллектив из Волгограда, казалось, только вошёл во вкус и мог сделать счет крупнее еще минимум дважды. Однако удача была не на стороне Сергея Обивалина и Ризвана Ахмедханова, которым не удалось оформить еще два мяча для своей команды. Дальнейшее намерение сине-голубых продолжить штурмовать оборону соперника прервал лишь судейский свисток об окончании тайма. И «Ротор» ушел на перерыв со счетом 3:0 в свою пользу.


Отличная физическая форма хозяйского клуба не дала сбоя и во второй половине противостояния, которая тоже прошла под контролем волгоградских футболистов. Они продолжали атаковать и бить по воротам противника и не сбавляли темпа после неудачных комбинаций. Так, сразу после возвращения игроков на поле не получился выход один на один с вратарем СКА у Ильи Сафронова.  Вскоре Ризван Ахмедханов направил мяч выше ворот из выгодной позиции, но смог через некоторое время реабилитироваться в результативной комбинации. Воспользовавшись ошибкой игрока СКА, неточно отправившего передачу своему партнёру, Ахмедханов завладел мячом и «подарил» его Ризвану Умарову, который в итоге и оформил дубль, сделав счет – 4:0.

Ростовчане все-таки попытались убежать от сухого проигрыша и даже могли пару-тройку  раз забить. Но голкипер Сергей Самок каждый раз спасал ворота – дважды отбив удары с близкого расстояния, а третий раз отразил дальний мяч.

И все-таки болельщикам очень хотелось победы с красивой цифрой «5» на табло. Поэтому, когда вышедший на замену в конце матча Дмитрий Мичуренков едва не закатил мяч в ворота гостей пяткой, зрительские трибуны с сожалением выдохнули. Но радость победы незабитый пятый гол, конечно, не омрачил. Волгоградские поклонники футбола, пребывая в хорошем настроении, даже пытались поддержать немногочисленных ростовчан, которые присутствовали на трибунах. Фанаты устроили доброжелательную перекличку – волгоградцы кричали «СКА Ростов», а гости – «Ротор» Волгоград».


К слову, сегодняшний матч прошел без главного тренера «Ротора». Алексей Стукалов отбывал дисквалификацию, полученную в прошлом матче и наблюдал за игрой не с тренерской скамейки, доверив руководство командой своему ассистенту Александру Нагорному.

Между тем, сегодняшняя победа «Ротора» сократила отставание от лидера первенства «Черноморца». До сегодняшнего поединка разрыв между волгоградским клубом и лидером составлял 9 очков, а сейчас – уже 7. От «Чайки», занимающей третье место, сине-голубых отделяют  лишь три очка.

Иван Тюгаев

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
06.04.2023 21:55
Спорт 06.04.2023 21:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.04.2023 15:59
Спорт 05.04.2023 15:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.04.2023 17:06
Спорт 02.04.2023 17:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.04.2023 21:27
Спорт 01.04.2023 21:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.04.2023 17:01
Спорт 01.04.2023 17:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.04.2023 12:26
Спорт 01.04.2023 12:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.03.2023 21:21
Спорт 31.03.2023 21:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.03.2023 20:57
Спорт 29.03.2023 20:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.03.2023 21:20
Спорт 28.03.2023 21:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.03.2023 21:33
Спорт 27.03.2023 21:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.03.2023 21:08
Спорт 26.03.2023 21:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.03.2023 19:25
Спорт 26.03.2023 19:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.03.2023 13:34
Спорт 26.03.2023 13:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.03.2023 19:46
Спорт 25.03.2023 19:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.03.2023 22:01
Спорт 23.03.2023 22:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:49
«На таких держится государство»: общественник из Волгограда рассказал о последнем бое Артема ПавлущенкоСмотреть фотографии
20:44
Экс-преподаватель волгоградского техникума «погорела» на зачетках и курсовыхСмотреть фотографии
19:48
Голевая феерия на Волгоград Арене: «Ротор» разгромил ростовский СКА со счетом 4:0Смотреть фотографии
19:20
В Волгограде появился билборд с изображением погибшего в СВО офицера Андрея БирюковаСмотреть фотографии
17:54
В Волгограде с 9 апреля сократят маршрут электричек до аэропортаСмотреть фотографии
17:00
«Не ждите пальм на берегу Волги»: географ рассказал о рисках жаркой весны в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:45
«Впереди — порывы в теплотрассах». В Котово власти «играют» с отоплениемСмотреть фотографии
15:44
Аллергикам приготовиться: в Волгограде фиксируют повышенную концентрацию березовой пыльцыСмотреть фотографии
14:17
Глютен, диеты и «смерть» в спортзале: волгоградский врач разрушил мифы о здоровом образе жизниСмотреть фотографии
13:58
«Любим свой город!»: сотрудники абразивного завода высадили в Волжском липы и акацииСмотреть фотографии
12:51
В Волгограде простились с погибшим на Украине чемпионом Европы по каратеСмотреть фотографии
11:47
МЧС предупредило волгоградцев о ночных морозах до -3 °ССмотреть фотографии
11:30
«Выписали с категорией "Б"»: мать мобилизованного волгоградца с осколком в голове ищет правды в МосквеСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде на парковке 13-летний подросток на электросамокате влетел в легковушку: видеоСмотреть фотографии
10:08
В Волжском иномарка вылетела на тротуар и опрокинулась на крышуСмотреть фотографии
09:08
«Просят школьные учителя»: в России хотят запретить продажу вейпов подросткамСмотреть фотографии
08:32
В Москве презентовали будущие фуд-корты волгоградского ЦПКиОСмотреть фотографии
07:57
В Волгоградской области на новой неделе ожидаются заморозки до -2 °ССмотреть фотографии
20:47
«Охотился на Жульку»: жители Фролово нашли стрелка, выстрелившего в дворовую собакуСмотреть фотографии
20:25
Провалившиеся люки на волгоградских дорогах отремонтируют по-новомуСмотреть фотографии
20:02
Кикбоксера Григоряна будут судить за 35 ударов ножом 29-летней волжанкиСмотреть фотографии
19:23
«Ждите жертв ДТП»: часть поселка Волгограда около федеральной трассы погрузилась во тьмуСмотреть фотографии
18:02
В Волгограде реконструируют дороги к площадке логистического центра WildberriesСмотреть фотографии
17:26
В Волгограде за 4 дня расследовали дело об осквернении Вечного огняСмотреть фотографииCмотреть видео
17:04
Кокшилов: в Волгограде начинается подготовка к ремонту Астраханского мостаСмотреть фотографии
16:22
В Волгограде заказали проект восстановления памятника Чекистам за 1,2 миллиона рублейСмотреть фотографии
16:15
Главу Даниловского района Сергея Копытова переизбрали на новый срокСмотреть фотографии
15:14
В Дзержинском районе Волгограда сгорел гараж в ГСК «Родник»: фотоСмотреть фотографии
14:54
Волгоградцев предупредили о новом способе хищения денег с карт по QR-кодамСмотреть фотографии
14:34
В Камышине похоронили погибшего в СВО Виталия ХрипунковаСмотреть фотографии
 