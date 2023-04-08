Сегодняшний матч «Ротора» и ростовского СКА стал настоящим праздником для поклонников сине-голубых. Волгоградский клуб с разгромным счетом 4:0 обыграл ростовчан, доказав, что «Сталинград - родина победы!». Огромный плакат с таким слоганом и изображением Родины-матери накрывал одну из трибун.

Это, действительно, был лучший поединок волгоградского клуба не только за последние месяцы, но, может быть, и за последние годы, сошлись во мнении болельщики, которые, наконец, дождались от футболистов полной отдачи и красивой, выверенной и стремительной игры. И, несмотря на ледяной ветер и неуютную погоду 8 апреля, вряд ли кто-то из 14637 зрителей пожалел, что субботний вечер прошел при таких зашкаливающих эмоциях.

Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», волгоградцы с самого начала дали понять, что настроены только на победу, без прелюдий начав атаковать. Практически все активные действия проходили на половине поля гостей, в то же время хозяева не давали приблизиться сопернику к своим воротам. Первый шанс отличиться у сине-голубых был уже на 7-й минуте. Артём Максименко подал с углового, Сергей Обивалин пробил, но голкипер отбил выстрел и мяч прилетел на ногу Ризвану Умарову. Однако тот не сумел переправить его в сетку. Как оказалось в дальнейшем, волгоградцы только репетировали, пристреливаясь к воротам гостей. И в следующие разы вратарю СКА шансов уже не дали. Дважды удачно сработала связка Ильи Сафронова и Артема Максименко. Точные пасы Ильи результативно заканчивал Артем. Сафронов помог и Ризвану Умарову стать автором третьего гола, отдав передачу своему партнёру по команде, который тот удачно завершил, переиграв голкипера ростовчан.



После третьего забитого гола гости совсем сникли и почти не предпринимали никаких атакующих действий. А коллектив из Волгограда, казалось, только вошёл во вкус и мог сделать счет крупнее еще минимум дважды. Однако удача была не на стороне Сергея Обивалина и Ризвана Ахмедханова, которым не удалось оформить еще два мяча для своей команды. Дальнейшее намерение сине-голубых продолжить штурмовать оборону соперника прервал лишь судейский свисток об окончании тайма. И «Ротор» ушел на перерыв со счетом 3:0 в свою пользу.





Отличная физическая форма хозяйского клуба не дала сбоя и во второй половине противостояния, которая тоже прошла под контролем волгоградских футболистов. Они продолжали атаковать и бить по воротам противника и не сбавляли темпа после неудачных комбинаций. Так, сразу после возвращения игроков на поле не получился выход один на один с вратарем СКА у Ильи Сафронова. Вскоре Ризван Ахмедханов направил мяч выше ворот из выгодной позиции, но смог через некоторое время реабилитироваться в результативной комбинации. Воспользовавшись ошибкой игрока СКА, неточно отправившего передачу своему партнёру, Ахмедханов завладел мячом и «подарил» его Ризвану Умарову, который в итоге и оформил дубль, сделав счет – 4:0.

Ростовчане все-таки попытались убежать от сухого проигрыша и даже могли пару-тройку раз забить. Но голкипер Сергей Самок каждый раз спасал ворота – дважды отбив удары с близкого расстояния, а третий раз отразил дальний мяч.

И все-таки болельщикам очень хотелось победы с красивой цифрой «5» на табло. Поэтому, когда вышедший на замену в конце матча Дмитрий Мичуренков едва не закатил мяч в ворота гостей пяткой, зрительские трибуны с сожалением выдохнули. Но радость победы незабитый пятый гол, конечно, не омрачил. Волгоградские поклонники футбола, пребывая в хорошем настроении, даже пытались поддержать немногочисленных ростовчан, которые присутствовали на трибунах. Фанаты устроили доброжелательную перекличку – волгоградцы кричали «СКА Ростов», а гости – «Ротор» Волгоград».





К слову, сегодняшний матч прошел без главного тренера «Ротора». Алексей Стукалов отбывал дисквалификацию, полученную в прошлом матче и наблюдал за игрой не с тренерской скамейки, доверив руководство командой своему ассистенту Александру Нагорному.

Между тем, сегодняшняя победа «Ротора» сократила отставание от лидера первенства «Черноморца». До сегодняшнего поединка разрыв между волгоградским клубом и лидером составлял 9 очков, а сейчас – уже 7. От «Чайки», занимающей третье место, сине-голубых отделяют лишь три очка.

Иван Тюгаев

