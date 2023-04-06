Происшествия

В Волгограде у рыбака угнали «Ниву» с памятником в багажнике

Происшествия 06.04.2023 21:00
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06.04.2023 21:00



Полицейские задержали 39-летнего жителя Фроловского района, который 3 апреля угнал машину у рыбака с берега Волги в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в угнанной «Ниве» находились не только личные вещи владельца, но и памятник, который он планировал установить на кладбище.

Числившуюся в угоне машину заметили сотрудники ДПС в Светлоярском районе. На требование остановиться водитель не реагировал. В результате преследования автомобиль был остановлен. Водитель попытался скрыться от полицейских, забравшись на забор, но был задержан.

Угонщиком оказался 39-летний ранее судимый мужчина. Его разыскивали правоохранители по подозрению в причастности к краже из домовладения в Иловлинском районе.

Со слов задержанного, памятник он выбросил в безлюдном месте.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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