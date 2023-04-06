Под Волгоградом вооруженные ножом подростки ограбили соседа





В Ленинском районе Волгоградской области полицейские задержали двоих подростков по подозрению в разбойном нападении на 35-летнего мужчину. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, потерпевший обратился в заявлением в полицию, пояснив, что двое неизвестных на него напали ночью в его же доме. Разбойники проникли в домовладение и под угрозой ножа заставили хозяина войти в мобильное приложение банка, откуда похитили 70 тысяч рублей. В одном из злоумышленников мужчина узнал соседа.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в разбойном нападении. Ими оказались двое учащихся местного техникума в возрасте 16 и 17 лет.



