Под Волгоградом вооруженные ножом подростки ограбили соседа

Расследования 06.04.2023 12:05
0
06.04.2023 12:05
В Ленинском районе Волгоградской области полицейские задержали двоих подростков по подозрению в разбойном нападении на 35-летнего мужчину. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, потерпевший обратился в заявлением в полицию, пояснив, что двое неизвестных на него напали ночью в его же доме. Разбойники проникли в домовладение и под угрозой ножа заставили хозяина войти в мобильное приложение банка, откуда похитили 70 тысяч рублей. В одном из злоумышленников мужчина узнал соседа.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в разбойном нападении. Ими оказались двое учащихся местного техникума в возрасте 16 и 17 лет.
Под Волгоградом экс-сотрудницу банка осудят за кражи денег со счетов 37 пенсионеров06.04.2023 11:27
Расследования 06.04.2023 11:27
В Волгограде двоих юных курьеров обвиняют в попытке крупного мошенничества06.04.2023 11:09
Расследования 06.04.2023 11:09
У волгоградки украли 695 тысяч под прикрытием денежной реформы06.04.2023 09:39
Расследования 06.04.2023 09:39
На прикурившего от Вечного огня в Волгограде жителя Свердловской области возбудили уголовное дело05.04.2023 11:56
Расследования 05.04.2023 11:56
Чиновники Котово незаконно выделили землю владелице автомастерской05.04.2023 11:43
Расследования 05.04.2023 11:43
Проверял оперативность. Пьяный «минер» Волжской ГЭС отделался условным сроком04.04.2023 18:31
Расследования 04.04.2023 18:31
Снимали с лестницы и передавали врачам: опубликовано видео спасения волгоградцев из горящего дома04.04.2023 18:24
Расследования 04.04.2023 18:24
Грозился взорвать и зарубить: житель Волгограда больше года держал в страхе пожилых родителей04.04.2023 16:53
Расследования 04.04.2023 16:53
Инфекционное отделение Котовской ЦРБ закрыли после фотографии с мышью04.04.2023 16:00
Расследования 04.04.2023 16:00
Волгоградка через 23 года опознала в 44-летнем мужчине насильника04.04.2023 13:16
Расследования 04.04.2023 13:16
Решившего вступить в ВСУ волгоградца осудили на 6,5 лет в Ростове04.04.2023 13:04
Расследования 04.04.2023 13:04
Осквернителя Вечного огня в Волгограде хотят обвинить по статье о реабилитации нацизма04.04.2023 11:25
Расследования 04.04.2023 11:25
Убивший брата-близнеца волгоградец попросил суд смягчить ему наказание04.04.2023 11:18
Расследования 04.04.2023 11:18
СК возбудил дело после крушения самолета под Волгоградом04.04.2023 10:59
Расследования 04.04.2023 10:59
Труп мужчины подняли из реки в Волгоградской области04.04.2023 10:43
Расследования 04.04.2023 10:43